Гена Букін проти Саші Бєлого: в Росії "обрали" наступного президента

У Росії після обрання президентом України шоумена Володимира Зеленського вирішили дізнатися, кого з героїв серіалів громадяни бачать кандидатом на пост глави держави.

У Telegram-каналі "Медуза" читачам запропонували вибрати з трьох претендентів: Саша Бєлий із "Бригади", Гена Букін із "Щасливі разом" і дворецький Костянтин із "Моєї прекрасної няні".

Результати опитування станом на 22:00 5 червня свідчать про те, що росіяни не відмовилися б побачити в кріслі лідера РФ Володимира Путіна дворецького Костянтина. Він набрав 48% голосів.

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Ще 30% симпатій зібрав Гена Букін. Саша Бєлий же виявився аутсайдером опитування –

його підтримали лише 20% росіян.

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Саша Бєлий і Гена Букін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шоумен Іван Ургант нібито висловив бажання спробувати свої сили на президентських перегонах в Росії.

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