ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Гена Букін проти Саші Бєлого: в Росії "обрали" наступного президента

2.2тЧитати матеріал російською

У Росії після обрання президентом України шоумена Володимира Зеленського вирішили дізнатися, кого з героїв серіалів громадяни бачать кандидатом на пост глави держави.

У Telegram-каналі "Медуза" читачам запропонували вибрати з трьох претендентів: Саша Бєлий із "Бригади", Гена Букін із "Щасливі разом" і дворецький Костянтин із "Моєї прекрасної няні".

Результати опитування станом на 22:00 5 червня свідчать про те, що росіяни не відмовилися б побачити в кріслі лідера РФ Володимира Путіна дворецького Костянтина. Він набрав 48% голосів.

Новини
"Тепер — лише на наших умовах!" Полякова зібралася піти в політику
Гена Букін проти Саші Бєлого: в Росії "обрали" наступного президента

Telegram Meduza

Ще 30% симпатій зібрав Гена Букін. Саша Бєлий же виявився аутсайдером опитування –

його підтримали лише 20% росіян.

Гена Букін проти Саші Бєлого: в Росії "обрали" наступного президента

Скріншот

Саша Бєлий і Гена Букін

Саша Бєлий і Гена Букін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шоумен Іван Ургант нібито висловив бажання спробувати свої сили на президентських перегонах в Росії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
8
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки