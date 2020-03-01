Гей-порно на Масляну в Росії увімкнули спеціально: винуватець вже покараний

Правоохоронці спіймали чоловіка, який під час святкування Масляної у селищі Михайлівка Приморського краю (Росія) включив на величезному екрані гей-порно. Ним виявився скривджений звільненням колишній співробітник будинку культури.

Так, сам інцидент трапився 29 лютого, на площі перед адміністрацією Михайлівського району. Екран був розміщений на стіні установи, написало видання КП (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За словами начальника відділу з культури та молодіжної політики Михайлівського району Анни Рябенко, це не був "святковий сюрприз для жителів".

"Невідомі підключилися до обладнання через віддалений доступ та увімкнули ролик. Тривало це не більше 30 секунд. Потім все відключили. А адміністрація звернулася в правоохоронні органи... Адміністрація до цього не причетна", – сказала вона.

Гей-порно на Масляну в Росії

Також представники адміністрації розповсюдили в ЗМІ офіційний коментар, у якому йшлося, що, попередньо, невідомі особи шляхом незаконних дій отримали несанкціонований доступ та відтворили вказаний ролик. Співробітники правоохоронних органів почали перевірку за даним фактом.

Так, вже 1 березня на сторінці 360.tv.ru в Telegram написали, що у Примор'ї затримали чоловіка, який включив це відео.

"Ним виявився колишній співробітник будинку культури. Він був ображений на незаконне, на його думку, звільнення. Тепер йому загрожує реальне покарання за поширення порнографії: штраф у 300 тисяч рублів (понад 110 тисяч гривень) або навіть позбавлення волі на два роки", – зазначив автор посту.

Пост в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, порноактор Даніель Макграффін з міста Віган, Великобританія, який з дитинства мріяв стати солдатом, раптово потрапив у індустрію кіно для дорослих і вирішив зніматися саме у гей-відео 18+.

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