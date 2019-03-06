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"Геїв треба лікувати!" У Держдумі зробили скандальну заяву

4.2тЧитати матеріал російською

Глава комітету Держдуми Росії з питань сім'ї, жінок і дітей Тамара Плетньова вважає, що гомосексуалів потрібно лікувати.

Про це вона заявила в ефірі "Першого каналу", коментуючи своє ставлення до ідеї кримінального переслідування за гомосексуалізм (шоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Чайковський теж був геєм, але він це приховував, соромився. За що карати? Лікувати треба", — зазначила Плетньова.

Тамара Плетньова

Тамара Плетньова

Газета.Ру

На її думку, ВІЛ передається винятково статевим шляхом, оскільки "у нас така моральність, що можна де завгодно і з ким завгодно, і відповідальності ніхто не несе".

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Водночас Плетньова вважає, що уроки сексуального просвітництва в школах не потрібні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інсайдерська інформація про ЛГБТ-тусовку російського шоу-бізнесу.

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Росія
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Новини Росії
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Павлович Антон
Павлович Антон
Лечить видимо хочет в "дурке" принудительно, но в голосе столько заботы,тепла и доброты.
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Dell Alex
Dell Alex
Лечить надо умственнобольных, считающих, что любая не гетеросексуальная ориентация - это болезнь )) А после лечения - учить. Потому как сами они до сих пор не удосужились хоть что-то узнать )))
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
#банариум развивается семимильными шагами! Давайте расстреливайте еще всех несогласных как при Сталине! Вот тогда и заживете!!!
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