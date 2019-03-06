"Геїв треба лікувати!" У Держдумі зробили скандальну заяву

Глава комітету Держдуми Росії з питань сім'ї, жінок і дітей Тамара Плетньова вважає, що гомосексуалів потрібно лікувати.

Про це вона заявила в ефірі "Першого каналу", коментуючи своє ставлення до ідеї кримінального переслідування за гомосексуалізм (шоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Чайковський теж був геєм, але він це приховував, соромився. За що карати? Лікувати треба", — зазначила Плетньова.

Тамара Плетньова Газета.Ру

На її думку, ВІЛ передається винятково статевим шляхом, оскільки "у нас така моральність, що можна де завгодно і з ким завгодно, і відповідальності ніхто не несе".

Водночас Плетньова вважає, що уроки сексуального просвітництва в школах не потрібні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інсайдерська інформація про ЛГБТ-тусовку російського шоу-бізнесу.

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