До 1 июля польская энергетическая компания PGNiG дала сроку российскому Газпрому, чтобы тот добровольно исполнил решение Стокгольмского международного арбитража, который присудил российскому монополисту выплатить польской компании $1,5 млрд в качестве компенсацию за переплату, накопленную с 1 ноября 2014 года.

Переплата эта возникла в связи с завышением цен на газ, которое стало возможным исключительно потому, что Газпром злоупотреблял своим монопольным положением. Причем, это решение было принято точно в том же ракурсе, что и предыдущее решение в споре Газпрома с Нафтогазом.

Хоть россияне и заявляют, что они – белые и пушистые, а коварный и жестокий суд напрасно обидел мышку, налив что-то в норку, но он сам себя не раз называл монополистом, а перечень злоупотреблений Газпрома настолько длинный, что их можно было бы собрать в многотомник с названием: "Веселые похождения Вовы Путина и Лёши Миллера.

Польша прошла по тропинке, протоптанной Украиной, и получила примерно такой же результат. Мало того, после получения положительного решения, Польша и дальше поступила так, как Украина. Вернее – анонсировала шаги в украинском стиле. А именно, поляки пообещали Москве "вырванные годы" в плане ареста имущества Газпрома, находящегося в ЕС.

Из Варшавы предупредили, что Украине пришлось приложить множество усилий для того, чтобы арестовать часть газпромовских активов, но это было обусловлено тем, что Украина не является членом ЕС. А вот у Польши таких проблем не будет и она перейдет к арестам быстро и эффективно, начиная с 1 июля. И вот эта магия сработала. 30 июня в российской прессе появились вот такие сообщения.

"Газпром экспорт" по решению Стокгольмского арбитража перечислил польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу "Ямал-Европа".

Энергетическая сверхдержава измельчала и чтобы не нарваться на резкие действия поляков, оплатила все в последний день ультиматума. Оно и понятно, ведь Газпром сейчас поднимает всех своих европейских кротов на защиту Северного Потока – 2. Так и пишет: "Стаем грудями как один и защитим наши дорогие трубы!"

Но вместе с информацией о том, что Газпром заплатил за монопольно-имперские выбрыки Путина, российская пресса описывает и перспективы того, как все дальше будет выглядеть именно с Польшей.

"Польша ранее неоднократно заявляла, что не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после 2022 года. Альтернативой российскому газу в Варшаве считают сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара, а также поставки по строящемуся газопроводу Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию".

А все это к тому, что Польша пусть и не дословно, но повторила слова Пороха, процитировавшего классика: "Прощай, немытая Россия, стран рабов, страна господ!" И в связи с этим, возникает один вопрос, который обязаны себе задать все те, кто голосовал по приколу и хуже не будет.

А вопрос очень простой. Ведь спор Газпрома с Нефтегазом начался не так, как у поляков. Это Газпром подал иск на взыскание задолженности по контракту, который подписала Бабуля, а потом его подтвердил Овощ. По нему Газпром пытался взыскать с Украины почти $60 млрд, которые непременно обросли бы дополнительными суммами пени и прочего, что стоило бы Украине намного больше этой суммы. Так вот, если бы этот иск Москва подала сегодня, когда у власти в Украине шоумены, их родственники и кумовья, чем бы все закончилось? Где была бы Украина и те, которые голосовали по принципу "Кто угодно, только не Порошенко"?

Все, кто сможет осилить этот вопрос, заданный самому себе и честно на него ответить, сегодня имеют шанс хоть как-то смыть свой позор. В 14:00.