Сегодня истек долгосрочный контракт по транзиту газа через территорию Польши, по трубопроводу "Ямал". Начиная с 8 утра воскресенья изменяется порядок резервирования мощностей газопровода и в следствие этого, уходит в прошлое фиксированная цена транзита. Это не значит, что Газпром не сможет прокачивать свой газ в Германию, а скорее всего, большая часть газа останется именно газпромовской, поскольку мощности могут выбирать все желающие, на условиях аукционов.

Сам Газпром пока не попал под прямые санкции, а потому – нет причин отстранить его от участия в подобных аукционах. Поэтому в ближайшее время именно он будет основным транзитером газа по этой трубе. Технически, прямо сейчас ничего не изменится. Но изменятся сами условия работы газопровода.

Газпром изначально выстраивал свою стратегию таким образом, чтобы добиться монопольного положения на рынке. Это обеспечивалось путем контроля над максимально возможными мощностями трубопроводного транспорта в направление "Восток-Запад". По этой причине Москва додушила Минск и таки отжала трубу, идущую по ее территории. Это же самое Путин пытался сделать и с Украиной, но этот номер не прошел и мы получили войну.

Но и дальше на Запад Газпром старался так или иначе, получить контроль над трубами как магистрального, так и регионального звена. В Германии его структуры прихватили даже местные сети, что частично дало ему возможность доводить газ от скважины до конечного потребителя, по собственным трубам.

С одной стороны, такая схема позволяла сократить издержки на транспортировку газа, но это было вторично. Ведь вся эта активность возникла в период растущих и максимальных цен на газ. Это значит, что транспортные расходы не имели существенного значения в ценообразовании. А кроме того, когда цена газа ушла в промежуток 400-500 долларов за 1000 кубов, то лишние 5 или 10 долларов в этой цене уже не играли никакой роли.

Другое дело, что Газпром гарантировано заполнял систему только своим газом. В самом деле, свой газ в Европу с удовольствием продавали бы и Азербайджан, и Туркменистан, и Казахстан, только специфика транспортировки газа требовала трубу, а труба шла через РФ и далее – по контролируемым Газпромом трубопроводам.

Это положение позволяло Газпрому зарабатывать гигантские суммы просто из воздуха. Так, имея избыток газа, тот же Туркменистан долгое время не имел возможности его сбывать. Единственный вариант – продавать РФ, которая имела трубу аж до Европы. Естественно, в такой схеме, Москва могла диктовать любую, самую мизерную цену, и Туркмении некуда было деваться.

И вот какое-то время Газпрому можно было не уходить в Арктику и бурить что-то в тяжелых условиях, а просто грабить соседей, используя свое монопольное положение в области транспортировки газа. Туркмения вышла из ситуации своим путем. Там просто построили несколько газопроводов до Китая и забыли о партнерстве с Москвой как о дурном сне. Азербайджан потянул свою трубу через Грузию в Турцию и далее – в Европу, за что Грузия получила свою войну.

Но ситуация изменилась, и труба перестала быть основным средством транспорта. СПГ стало не просто много, а очень много, и цена его упала ниже газа из трубы. И плюс к этому, Европа таки ввела антимонопольный энергопакет норм и правил, которые подрубили газпромовскую монополию на конечном участки поставок газа.

И вот теперь – Польша и газопровод Ямал. Понятно, что теперь ситуация изменится именно в ключевом моменте – доступе к трубе. Пока газпромовский газ особо нечем замещать, но ситуация не стоит на месте и похоже на то, что Штаты сделали ставку на Польшу, как на свой основной хаб для поставок СПГ. Кроме того, Польша тянет трубу из Норвегии, а это значит, что в самой ближайшей перспективе, там таки появится альтернативный газ, и вот тогда Газпрому придется подвинуться. Если в условиях долгосрочного контракта это было нереально, то сейчас – все изменилась. Так что сегодня Польша начала забивать еще один гвоздь в то, во что давно надо было его забить. Пускай это первые, "пристрелочные" удары, но все с чего-то начинается.

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