"Газпром" для свого курортного комплексу вирішив закупити трусів на сотні мільйонів

Курортний комплекс "Надія" в Геленджику Краснодарської області Росії, яким володіє "Газпром", планує закупити партію трусів та інших витратних матеріалів на 630 мільйонів рублів (майже 240 млн гривень).

Про це повідомляє Telegram-канал "Лентач" з посиланням на дані в Електронному торговому майданчику "Газпромбанку". Йдеться про 100 тисяч чоловічих одноразових трусів-бікіні для депіляції.

Крім них серед заявки вказані й інші витратні матеріали.

Зазначається, що комплексом "Надія" через дочірню фірму володіє "Газпром".

"Організатором закупівлі вказано курортний комплекс "Надія" в Геленджику (він належить Газпрому через дочірню фірму), лот містить всіляку расходку, а труси призначені клієнтам, які прийшли на депіляцію", – йдеться в повідомленні.

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