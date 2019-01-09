''Гавкають із підворіття'': флоту РФ напророкували швидкий розгром у Чорному морі

Сили Чорноморського флоту РФ і НАТО не можна порівняти. Росія не зможе протистояти кораблям Альянсу в Чорному морі.

Про це OBOZREVATEL сказав російський опозиціонер, засновник і ідеолог у РАД "Російський антивоєнний рух" Павло Шелков, коментуючи появу в Чорному морі ракетного протичовнового есмінця "Сєвєроморськ" Північного флоту Російської Федерації на тлі присутності в акваторії двох кораблів НАТО.

"Жодних реально провокаційних дій з боку путінської вояччини проти кораблів НАТО не буде. Чисто пропагандистський прийом, і переважно для внутрішнього вживання, не більше. Моська може гавкати на слона з підворіття. Сили навіть ВМС Туреччини і РФ не можна порівняти, не кажучи вже про Великобританію і США", – каже росіянин.

Як відзначає Шелков, російський президент Володимир Путін сильний лише в гібридних війнах, але не в реальних, де його чекає швидка поразка. Тому бойовий корабель РФ відправлений у Чорне море тільки для "демонстрації прапора".

Російський есмінець Facebook Андрія Клименка

"Це завжди робилося і робиться у всіх флотах проти ймовірного противника, до якого належить РФ. Так було завжди за СРСР, коли флот реально був, не те що сьогодні жалюгідні крихти. Ні на що вони не здатні, крім як загрожувати всіх спалити в термоядерній топці, а й це блеф. І тут нічого не буде", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) військово-морського флоту США увійшов до акваторії Чорного моря.

Раніше, 19 грудня, біля причалу Одеського морського порту пришвартувався розвідувальний корабель Королівського флоту Великобританії HMS Echo (H87).

Також глава представництва України у НАТО Вадим Пристайко заявив про можливий захід групи кораблів НАТО під керівництвом Нідерландів у Чорне море.

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