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''Гавкають із підворіття'': флоту РФ напророкували швидкий розгром у Чорному морі

4.8тЧитати матеріал російською

Сили Чорноморського флоту РФ і НАТО не можна порівняти. Росія не зможе протистояти кораблям Альянсу в Чорному морі.

Про це OBOZREVATEL сказав російський опозиціонер, засновник і ідеолог у РАД "Російський антивоєнний рух" Павло Шелков, коментуючи появу в Чорному морі ракетного протичовнового есмінця "Сєвєроморськ" Північного флоту Російської Федерації на тлі присутності в акваторії двох кораблів НАТО.

"Жодних реально провокаційних дій з боку путінської вояччини проти кораблів НАТО не буде. Чисто пропагандистський прийом, і переважно для внутрішнього вживання, не більше. Моська може гавкати на слона з підворіття. Сили навіть ВМС Туреччини і РФ не можна порівняти, не кажучи вже про Великобританію і США", – каже росіянин.

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Як відзначає Шелков, російський президент Володимир Путін сильний лише в гібридних війнах, але не в реальних, де його чекає швидка поразка. Тому бойовий корабель РФ відправлений у Чорне море тільки для "демонстрації прапора".

Російський есмінець

Російський есмінець

Facebook Андрія Клименка

"Це завжди робилося і робиться у всіх флотах проти ймовірного противника, до якого належить РФ. Так було завжди за СРСР, коли флот реально був, не те що сьогодні жалюгідні крихти. Ні на що вони не здатні, крім як загрожувати всіх спалити в термоядерній топці, а й це блеф. І тут нічого не буде", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Белый господин
Белый господин
Так может пора вернуть Крым? У украинцев ещё остались корабли, а НАТО будет пальчиком грозить.
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
"Бастионы"всех утихомирят и решат весь спор.В обозе лучше бы написали почему,сша назвали окраину бельмом на глазу у себя и почему все те же сша назвали окраинские ввс самыми трухлявыми в мире.Позорище!Почему обоз это не пишет?
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Satin Rik, Чучело ты как и вся твоя нищебродская страна.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Я в шоке. НАТО такое сильное получили пизды в Сирии и от туда свалили. И турецкий флот не хера не помог.фот эта фишка. В случае войны не один натовский флот не войдет в Чёрное море
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CARGO 100
CARGO 100
Игорь Анатольевич, да пусть заходят, у нас места много, на всех хватит в Керчи, там уже три лодки стоят. Надо будет и "катер" с самолётами поставят ...
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