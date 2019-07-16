"Гарматне м'ясо для Кремля!" У Росії збунтувалися проти армійського нововведення

Школяр із Санкт-Петербурга (Росія) Леонід Шайдуров голодував проти руху "Юнармія", військово-патріотичної організації, яку підтримує Міноборони РФ.

Він вимагав скасувати заняття з патріотичного виховання. Про це йдеться в сюжеті "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Це мілітаризація молоді, тобто підготовка гарматного м'яса для захисту угруповання, яке зараз сидить у Кремлі", — заявив хлопець.

Скріншот відео

Шайдуров написав листа російським чиновникам, вимагаючи припинити діяльність "Юнармії" у всіх школах. Комітет із освіти відповів йому, що участь в організації є суто добровільною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії наказали армії Путіна воювати по-новому, основним завданням військових найближчим часом має стати вироблення нової теорії ведення воєн.

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