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"Гарматне м'ясо для Кремля!" У Росії збунтувалися проти армійського нововведення

19т Читати матеріал російською

Школяр із Санкт-Петербурга (Росія) Леонід Шайдуров голодував проти руху "Юнармія", військово-патріотичної організації, яку підтримує Міноборони РФ.

Він вимагав скасувати заняття з патріотичного виховання. Про це йдеться в сюжеті "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Це мілітаризація молоді, тобто підготовка гарматного м'яса для захисту угруповання, яке зараз сидить у Кремлі", — заявив хлопець.

"Гарматне м'ясо для Кремля!" У Росії збунтувалися проти армійського нововведення

Скріншот відео

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Шайдуров написав листа російським чиновникам, вимагаючи припинити діяльність "Юнармії" у всіх школах. Комітет із освіти відповів йому, що участь в організації є суто добровільною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії наказали армії Путіна воювати по-новому, основним завданням військових найближчим часом має стати вироблення нової теорії ведення воєн.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
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Дудко Олег
Дудко Олег
Какой-то бомж в Урюпинске пнул ногой собаку. Статья о Обосерателе назывыется-Россия взбунтовалась против зверства, путина буду судить в Гааге.
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Титов Герман
Титов Герман
Я думаю это очередная пропагандосия расии, а именно мальчик свободно передвигается, дает интервью, не арестован, родители не уволены с работы и т.п. Что пропагандосы хотели показать это то, что эта организация якобы является "добровольной", и не опровергают что это "пушечное мясо"! Все логично! Они сами захотели, обьединиться в "пушечное мясо"! Добровольно! Уй"ло здесь не при чем!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
долго голодовал то?
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