"Фюрер би оцінив": у Росії чиновник обізвав жителів хрущовок "скотобазою"

У Росії чиновник держкомпанії "Роскосмос" Станіслав Жарков назвав людей, котрі живуть у хрущовках, "скотобазою".

Скріншот діалогу в соцмережі за участю Жаркова про реновації будинків у Москві розмістив Telegram-канал "Медіатехнолог".

Чиновник у листуванні заявив про те, що "контингент із хрущовок за*ере" нові будинки, побудовані за програмою реновації, за декілька років. Ці слова викликали критичні відгуки в інтернет-користувачів. Але замість того, щоб принести вибачення, Жарков взявся принижувати співрозмовників.

"Що, підгоріло? Ти яка категорія скотобази з хрущовки: бухаєш, колешся, кидаєш сміття в під'їзді, кричиш ночами чи все одразу?" – відповідав він.

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Станіслав Жарков Facebook

За даними Жаркова у Facebook, з травня 2018 року він керує департаментом нормативно-правового забезпечення в галузевому центрі інтелектуальної власності у "Роскосмосі". До цього протягом шести років очолював департамент у "Росатомі", а також працював у ролі юриста в "Роснано".

"Тобто іншими словами, Жарков ділить людей на класи і вважає тих, котрі проживають у хрущовці, людьми другого сорту. Фюрер би оцінив", – відмітили в повідомленні.

Після публікацій у ЗМІ Жарков вибачився за те, що назвав людей, котрі живуть у хрущовках, "скотобазою".

"Написані мною коментарі були моєю особистою думкою, ніяк не пов'язаною з діяльністю держкорпорації "Роскосмос". Мої висловлювання були зроблені зопалу – я сам живу в хрущовці й утомився від побутових проблем. Приношу вам всім свої вибачення. У своїх висловлюваннях не хотів нікого образити", – виправдовувався він, передає телеграм-канал Hue.

Після появи повідомлень у ЗМІ чиновник закрив свою сторінку у Facebook.

У той же час телеграм-канал Baza додав, що Жарков дійсно живе в хрущовці на південному сході Москви – в районі, більшість будинків якого потрапили під програму реновації. Втім, його будинок зносити не будуть.

У "Роскосмосі" вже відреагували на цю заяву їхнього співробітника і пообіцяли розібратися.

"Держкорпорація "Роскосмос" сформує комісію з етики та проведе аналіз ситуації, після якої буде прийняте рішення щодо співробітника, котрий допустив некоректні висловлювання", – повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Роскосмосі" безглуздо виправдалися за падаючі ракети.

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