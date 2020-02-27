У Росії висміяли одкровення президента Володимира Путіна про ставлення до технічного прогресу.

Так, в недавньому інтерв'ю ТАСС Путіна запитали, що він думає про досягнення людства за останні 20 років.

"Прогрес не зупинити. І не треба. Мені комфортно, тому що я нічим не користуюся. У мене є інші можливості. Мені простіше зняти трубку спеціального зв'язку та мені знайдуть будь-якого абонента", – заявив він.

У свою чергу в мережі нагадали про пародії Comedy Club, де комік, зображуючи Путіна, похвалився, що у нього є щось краще, ніж популярна соціальна мережа.

"Кажуть, в фейсбуці знайти можна будь-яку людину. Але навіщо мені фейсбук, якщо у мене є ФСБук. Навіть інтернет не потрібен. Досить просто подзвонити, і вже потрібна людина завантажується мені прямо в кабінет", – жартував артист.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Путіна своєрідно потролили через те, що він зовсім не вміє користуватися сучасними гаджетами.

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