ФСБ відкрила вогонь по людях на кордоні з Україною, один убитий – росЗМІ

Співробітники Федеральної служби безпеки РФ відкрили вогонь по порушниках кордону, які направлявся з боку України.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу ФСБ, троє нібито озброєних людей намагалися перейти кордон Росії на ділянці прикордонного управління по Бєлгородській та Воронезькій областях.

За даними спецслужби, при спробі затримання порушники вчинили збройний опір.

В ході перестрілки з прикордонниками один з чоловіків був убитий, двоє інших зникли на території України.

У Державній прикордонній службі України повідомили OBOZREVATEL, що інформація про інцидент уточнюється.

Бєлгородська область РФ межує з Харківською областю України, а Воронежская – з Луганською.

Як писав OBOZREVATEL, у Харківській області прикордонники затримали п'яного українця, який намагався незаконно перетнути кордон з Росією в обхід пункту пропуску.