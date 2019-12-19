"Зараз голову знесе!" Очевидці смертельної стрілянини в Москві розповіли про напад

Очевидці смертельного нападу в центрі Москви 19 грудня повідомили, що чули цілу серію пострілів.

Коментарі випадкових перехожих, які опинилися на місці інциденту, опубліковані в Telegram (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Ми йшли з дівчиною по Кузнецькому мосту в сторону Луб'янки. Хотіли подивитися, як прикрашена Москва до нового року. Почулися звуки пострілів. Я думав, це ремонтні роботи. Відбійний молоток або щось у цьому роді. Але звуки пострілу ні з чим не сплутати.

Попереду я побачив, що все перекрито. Мигалки. Притискаються до машин поліцейські. ДПСники відстрілюються", – розповів один з очевидців.

Він додав, що до них підбіг чоловік у касці та бронежилеті й накричав на них. "З**буйте звідси! Зараз рикошетом голову знесе! Тут війна", – навів співрозмовник журналістів висловлювання правоохоронця.

Район, де сталася стрілянина, оточили twitter.com/SazonPRO

Очевидець Володимир Адясов розповів, що о 18:01 виходив із магазину на Кузнецькому мосту, коли почув перестрілку.

"Спочатку люди подумали, що це феєрверк. Але потім, судячи з того, що поліцейські, які там були, які стоять зазвичай навпроти цього будинку, регулюють рух, зробили дуже розумний хід – вони стали кричати людям, щоб ті не стояли і не дивилися, а щоб бігли. Усі відразу зрозуміли, що за ситуація відбувається. Усі просто побігли. Я хотів залишитися познімати, але подумав, що раптом якийсь теракт", – сказав він у коментарі RT.

Район, де сталася стрілянина, оточили twitter.com/SazonPRO

"Зазвичай один-два-три постріли, а тут їх було дуже багато. Не зможу навіть порахувати – але було багато. Настільки часто вони йшли. Хвилину-півтори це тривало. Обстановка була небезпечна", – додав Адясов.

Як писав OBOZREVATEL, напад стався ввечері біля будівлі ФСБ на Луб'янці. У столицю РФ терміново стягнули спецназ, ОМОН і сили Росгвардії. Попередньо, загинули три людини. У мережі також з'явилися відео очевидців із місця злочину.

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