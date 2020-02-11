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11 лютого • оновлено в 11:08
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Дмитро Гудков
Дмитро Гудков
Російський політик, екс-депутат Держдуми Росії Всі статті автора

ФСБ била током, ломала черепа и звала посмотреть на это матерей

13.2т
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Дмитрий Пчелинцев – 18 лет строгого режима.

Илья Шакурский: 16 лет строгого режима.

Андрей Чернов: 14 лет строгого режима.

Максим Иванкин: 13 лет строгого режима.

Михаил Кульков: 10 лет строгого режима.

Василий Куксов: 9 лет общего режима.

Арман Сагынбаев: 6 лет общего режима.

Это безумный приговор по делу "Сети", который сегодня огласили в Пензе. Ребят обвинили в создании террористической организации и намерении сорвать выборы Путина-2018 вместе с ЧМ по футболу.

Срывать предполагалось в неустановленное время, в неустановленном месте с помощью пары подкинутых ФСБ гранат и пистолетов, на которых не нашлось отпечатков, алюминиевой пудры для изготовления краски-серебрянки и баллона от огнетушителя, который оперативники объявили бомбой и весело пинали во время обыска.

Ах да, ещё была одежда одежда защитного цвета, мемуары князя Кропоткина и переписка двух девушек про секс, объявленная уставом террористов. На основе таких вещдоков ФСБ и доказала, что парни "планировали спланировать" (именно так!) теракты. Ну а чтобы вывести "террористов" на чистую воду точно, с запасом, парней пытали. Долго и страшно.

Били током так, что у них крошились зубы. Собирали марлей изо рта всю слюну, чтобы рвался язык. Ломали черепа до трещин в глазницах. И звали посмотреть на это матерей: вы же понимаете, что все это мы делаем для блага ваших детей? Пусть они признаются, тогда срок будет меньше.

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Почему именно они? – Возможно, потому что антифашисты. Читали и слушали не то, не любили Путина. А может, просто так. Запытали одного, тот вспомнил всех своих знакомых – и раскрутили по цепочке.

Один из парней, Василий Куксов, в СИЗО получил туберкулёз – вдобавок к 9 годам. Да и просто посмотреть на ребят: тонкие, видные почти напросвет, совсем молодые – и трое старых жирных судей с таким же прокурором. Контраст, достойный пера Олеши.

Дело "Сети" – ещё одна веха в нашем пути в подвал 37-го года. Это уже он самый, без малейших скидок. Теперь – любой из нас.

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Автор
Дмитро Гудков Дмитро Гудков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Гудкова
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Юг Руси
Юг Руси
Настало время оxyительных историй! ))))))))))
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Кучинский Дмитрий
Кучинский Дмитрий
Это еще что, тут в магазин ходил, там кассирша сказала, что троих скормили сторожевым медведям, двоих отправили в китайский Ухань, пятерых сожрали с луком и помидорами. А те, кто выжил-в тюрягу. Ни за что.
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Ершов Василий
Ершов Василий
Кучинский Дмитрий, коли прийдуть за тобою- тоді потролиш тих, хто за тобою прийшов, мразота парашна....
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Дейман Алон
Дейман Алон
Капацы - это каты, палачество у них в крови.
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Кучинский Дмитрий
Кучинский Дмитрий
Дейман Алон, хохляра, у вас в крови-вечное рабство.
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