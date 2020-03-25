"Вірусе, де корона?" Фото Путіна в спортивному костюмі висміяли в мережі

У мережі з'явилося фото президента Росії Володимира Путіна в спортивному костюмі, яке викликало ажіотаж в мережі.

Світлину опублікував блогер Vitauskas у Twitter. Фото було зроблене під час візиту Путіна в інфекційну лікарню Підмосков'я, де лікують хворих на коронавірус (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ньому глава країни-агресорки стоїть з головним лікарем медзакладу. При цьому у вічі впадає їх істотна різниця у зрості.

"Чуєш, карлику, коронавірус є? А якщо знайду", – іронічно підписав фото автор публікації.

Путін з головлікарем лікарні в Комунарці Twitter Vitauskas

У коментарях тут же спалахнула бурхлива дискусія користувачів. Вони з гумором відреагували на безглузду фотографію Путіна. Чимало реакцій зібралося і під відео спілкування Путіна з головлікарем лікарні в Комунарці, яким поділився у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

"Комплекс меншовартості – на "струнко" стоїть перед високою людиною", "Але ж мужики в лікарнях реально в таких костюмах лежать", "Чуєш ти, вірусе, де корона?", "І курточка самбіста. Натякає ніби ясновельможний", "Судячи з костюму, дідуся вже поклали", – жартують люди.

- Чуєш, карлик, коронавірус є?

А якщо знайду? pic.twitter.com/9BUWK72Hch - Vιtαuskαs на карантині 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) March 24, 2020

"Як лікарня? - Космос!": Путін і головлікар лікарні в Комунарка pic.twitter.com/Vrsh9rQW14 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало хвилю насмішок ще одне відео з Путіним в лікарні Комунарки. На ньому він одягається в захисний костюм і виділений спеціально йому респіратор.

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