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20 січня • оновлено в 12:45
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Фото Путіна у Берліні викликало хвилю обурення в соцмережах

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Конференція щодо Лівії за участю президента РФ Володимира Путіна, яка відбулася 19 січня у Берліні, викликала неоднозначну реакцію і бурхливе обговорення в соціальних мережах Близького Сходу.

Зокрема користувачі звернули увагу на жест президента Росії щодо президента Єгипту Абдельфаттаха Сісі, який багатьом видався образливим. Про це свідчать пости у Twitter, проаналізовані OBOZREVATEL.

На фото, що активно коментується в мережі, зображений момент рукостискання Путіна і президента Алжиру Абдельмаджіда Теббуна. При цьому президент Росії начебто ігнорує президента Єгипту, який опинився по центру.

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Володимир Путін, Абдельфаттах Сісі, Абдельмаджід Теббун

Володимир Путін, Абдельфаттах Сісі, Абдельмаджід Теббун

Twitter

Користувач під ніком "safiafons" написав: "Це більше, ніж просто рукостискання, це навмисна образа. Путін відомий подібними речами. Така дія означає приниження чоловіка".

Користувач під ніком Смат Альхунса зауважив: "Президент Путін тисне руку президенту Алжиру Абдельмаджіду Теббуну та ігнорує Сісі. Подивіться на його обличчя! Як смішно!"

Зі свого боку Амір Алг порівняв президента Єгипту із "зарученою дівчинкою", Теббуна – з її "батьком", а Путіна – з її "зятем".

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Водночас, на думку жінки на ім'я Зейнаб, вимоги протоколу були дотримані. "Путін спочатку потиснув руку Сісі, а потім потиснув руку президенту Теббуну", – припустила вона.

Мохаммед Оамуссі навів інше фото, на якому "Сісі говорить, а Путін, Меркель і Макрон слухають". На його думку, "це фото закриє багато ротів".

Також у соцмережах пролунав і осуд дій Путіна на Близькому Сході. Так, Аль-Фахім Радван написав: "Хто б не взяв кермо влади сусідніми країнами і Північною Африкою, Путін – людина крові і вбивств, подібний до Макрона".

Користувач під ніком Рамзі Махді заявив: "Пане Путін, у алжирців є президент, і наші інтереси вирішуються не на аукціоні, як у Середньовіччі".

Сафа Хамді зауважив: "Путін хоче додати нових сусідів і нові кордони, тому ми продовжуємо уникати рукостискань із ним".

Абу Аль Хасан Аль Фурат заявив: "Якщо на те буде воля Божа, ми побачимо Путіна і його солдатів на звалищі історії, бо він великий сатана, який поклонявся собаці Башару".

Як писав OBOZREVATEL:

  • 19 січня у Берліні відбулася конференція із врегулювання ситуації в Лівії. На ній були присутні лідери західних країн і країн Близького Сходу.

  • У Лівії триває протистояння між силами Уряду національної єдності та парламентом країни. Перший підтримують Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія, Йорданія і Росія. Другий підтримують ООН, ЄС і Туреччина.

  • 26 грудня уряд Лівії попросив у Туреччині військової підтримки "з повітря, землі і моря", щоб відбити наступ східних сил на столицю країни Тріполі. До Стамбулу було надіслано офіційний запит.

  • 4 січня командувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар оголосив про загальну мобілізацію для опору агресії ззовні. Він закликав громадян "об'єднатися і взятися за зброю" у відповідь на намір Туреччини відправити війська до Лівії на заклик уряду.

  • З 12 січня національна армія генерала Халіфи Хафтара, підтримувана Росією, оголосила про припинення бойових дій на заході країни.

  • 14 січня стало відомо про те, що перемир'я зірване. Халіфа Хафтар і спікер лівійської Палати представників Агіла Салех Іса не підписали угоду про припинення вогню з Урядом національної згоди Фаїза Сарраджа.

  • Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що на боці Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі та у Сирії.

  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що на території Лівії нібито немає найманців, зокрема з ПВК "Вагнера", які представляють інтереси РФ і отримують її фінансування.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Путін
Місце
Єгипет
Тег
Новини Росії
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Коментарі
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фил филька
фил филька
вот так изоляция, вот так нерукопожатный!)) все ждут и надеются рукопожатия путина и обижаются если он внимания не обратил)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так не далеко и судьбу Украины будут решать......по Збручу или по Днепру!!!
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Юг Руси
Юг Руси
Путин - центральная фигура! Видят только его! Значит в правильном направлении работает!
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