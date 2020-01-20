Фото Путіна у Берліні викликало хвилю обурення в соцмережах

Конференція щодо Лівії за участю президента РФ Володимира Путіна, яка відбулася 19 січня у Берліні, викликала неоднозначну реакцію і бурхливе обговорення в соціальних мережах Близького Сходу.

Зокрема користувачі звернули увагу на жест президента Росії щодо президента Єгипту Абдельфаттаха Сісі, який багатьом видався образливим. Про це свідчать пости у Twitter, проаналізовані OBOZREVATEL.

На фото, що активно коментується в мережі, зображений момент рукостискання Путіна і президента Алжиру Абдельмаджіда Теббуна. При цьому президент Росії начебто ігнорує президента Єгипту, який опинився по центру.

Володимир Путін, Абдельфаттах Сісі, Абдельмаджід Теббун Twitter

Користувач під ніком "safiafons" написав: "Це більше, ніж просто рукостискання, це навмисна образа. Путін відомий подібними речами. Така дія означає приниження чоловіка".

الأمر اكبر من مجرد مصافحة ايدي, هاذي اهانة متعمدة و معروف بوتين بهاذ النوع تع التصرفات التقليل من قيمة الرجال و كل من لا يتماشى معا مصالحه, و بالنسبة لي تصرف بوتين دليل على ان تبون بقيمتو و وزنو لانو لوكان جا توتو لوكان خمس معاه بحرارة كي ما سيسي يسمع الراي. – @safiafons (@safiafons) January 19, 2020

Користувач під ніком Смат Альхунса зауважив: "Президент Путін тисне руку президенту Алжиру Абдельмаджіду Теббуну та ігнорує Сісі. Подивіться на його обличчя! Як смішно!"

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لقطة اليوم من مؤتمر برلين الصورة عملت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس بوتين يصافح رئيس الجزائر عبد المجيد تبون ويتجاهل السيسي هههههه شوف وجه السيسي كيف 😂😂😂🙈🙈 ..



. pic.twitter.com/iDflI7klhv – صمت الخنساء (@ 9lt5I7gWwJ7H2a7) January 19, 2020

Зі свого боку Амір Алг порівняв президента Єгипту із "зарученою дівчинкою", Теббуна – з її "батьком", а Путіна – з її "зятем".

السيسي مثل البنت المخطوبة وتبون آباها و بوتين الخطاب, "الصهر" – Amir_Alg (@ Amir_Alg16) January 19, 2020

Водночас, на думку жінки на ім'я Зейнаб, вимоги протоколу були дотримані. "Путін спочатку потиснув руку Сісі, а потім потиснув руку президенту Теббуну", – припустила вона.

بوتن صافح السيسي اولا ثم صافح الي وراه و بعدها صافح الرئيس تبون - زينب (@ Zineb72735783) January 19, 2020

Мохаммед Оамуссі навів інше фото, на якому "Сісі говорить, а Путін, Меркель і Макрон слухають". На його думку, "це фото закриє багато ротів".

السيسي يتكلم و بوتين و ميركل و ماكرون يستمعون..الصورة التي ستخرس الكثير من الأفواه pic.twitter.com/zdcxewEpv3 – Mohamed Ouamoussi (@ouamoussi) January 19, 2020

Також у соцмережах пролунав і осуд дій Путіна на Близькому Сході. Так, Аль-Фахім Радван написав: "Хто б не взяв кермо влади сусідніми країнами і Північною Африкою, Путін – людина крові і вбивств, подібний до Макрона".

من يمسك الزمام دول الجوار وشمال افريقيا مع اتحاد الافريقي ..بوتين رجل الدم والقتل على غرار ماكرون .. – الفهيم ... رضوان (@ maroky75) January 19, 2020

Користувач під ніком Рамзі Махді заявив: "Пане Путін, у алжирців є президент, і наші інтереси вирішуються не на аукціоні, як у Середньовіччі".

سيد بوتين اصبح للجزائرين رئيس ومصالحنا ليست في المزاد مثل هذا الشيء الذي في الوسط – Ramzi Mahdi -رمزي مهدي (@ p7vyCdsVTJkHre8) January 19, 2020

Сафа Хамді зауважив: "Путін хоче додати нових сусідів і нові кордони, тому ми продовжуємо уникати рукостискань із ним".

بوتين يريد إضافة جيران جدد وحدود جديدة

لذلك حراكنا مستمر لطرد من يصافحه – صفاء حمدي (@ safaa_27_hamdi) January 19, 2020

Абу Аль Хасан Аль Фурат заявив: "Якщо на те буде воля Божа, ми побачимо Путіна і його солдатів на звалищі історії, бо він великий сатана, який поклонявся собаці Башару".

سنرى بإءن الله بوتين وجنوده في مزابل التاريخ

انه الشيطان الاكبر الذي سجد له

بشار الكلب – ابو الحسن الفراتي (@ z3x2klVcECcbZ6r) January 19, 2020

Як писав OBOZREVATEL:

19 січня у Берліні відбулася конференція із врегулювання ситуації в Лівії. На ній були присутні лідери західних країн і країн Близького Сходу.

У Лівії триває протистояння між силами Уряду національної єдності та парламентом країни. Перший підтримують Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія, Йорданія і Росія. Другий підтримують ООН, ЄС і Туреччина.

26 грудня уряд Лівії попросив у Туреччині військової підтримки "з повітря, землі і моря", щоб відбити наступ східних сил на столицю країни Тріполі. До Стамбулу було надіслано офіційний запит.

4 січня командувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар оголосив про загальну мобілізацію для опору агресії ззовні. Він закликав громадян "об'єднатися і взятися за зброю" у відповідь на намір Туреччини відправити війська до Лівії на заклик уряду.

З 12 січня національна армія генерала Халіфи Хафтара, підтримувана Росією, оголосила про припинення бойових дій на заході країни.

14 січня стало відомо про те, що перемир'я зірване. Халіфа Хафтар і спікер лівійської Палати представників Агіла Салех Іса не підписали угоду про припинення вогню з Урядом національної згоди Фаїза Сарраджа.

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що на боці Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі та у Сирії.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що на території Лівії нібито немає найманців, зокрема з ПВК "Вагнера", які представляють інтереси РФ і отримують її фінансування.

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