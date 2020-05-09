Президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі після появи на публіці 9 травня в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Під час покладання квітів главу РФ сфотографували в пальто, під яким проглядається наявність товстого бронежилета. Знімок опублікували в соціальній мережі Twitter.

Володимир Путін twitter.com/mix_voronezh

"Чим старіший дід перемог – тим товщі бронежилети", "і вищі каблуки", "а ось сенс, якщо він без шолома ходить?", "на лабутенах", "професіонал у бронежилет не мітить", "переносний бункер. Людина-футляр", "чому без маски? Терміново штраф", "це бункерний чи парадний?", – жартують у коментарях.

Раніше OBOZREVATEL писав про топ-5 фото Путіна, на яких його "підставили" з маленьким зростом.