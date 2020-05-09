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9 травня • оновлено в 17:50
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Фото Путіна на День перемоги висміяли в мережі

6.5т
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Президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі після появи на публіці 9 травня в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Під час покладання квітів главу РФ сфотографували в пальто, під яким проглядається наявність товстого бронежилета. Знімок опублікували в соціальній мережі Twitter.

Володимир Путін

Володимир Путін

twitter.com/mix_voronezh

"Чим старіший дід перемог – тим товщі бронежилети", "і вищі каблуки", "а ось сенс, якщо він без шолома ходить?", "на лабутенах", "професіонал у бронежилет не мітить", "переносний бункер. Людина-футляр", "чому без маски? Терміново штраф", "це бункерний чи парадний?", – жартують у коментарях.

Раніше OBOZREVATEL писав про топ-5 фото Путіна, на яких його "підставили" з маленьким зростом.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
И что характерно носки целые и костюм выглажен .наыерняка нет перегара.
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1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинцы восхитились Путиным в день победы!...Настоящий лидер не то что наши марионетки...Здоровья Путину...С праздником братскую Россию...пишут украинские пользователи сети.
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3
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Захаров Дмитрий, Молодец Петросян, Хороший троллинг плешивой моли ))) И про братскую рашню улыбнуло )))
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1
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