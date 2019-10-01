"Формула Штайнмаєра": у Кремлі висунули новий ультиматум Україні

Відмова України від виконання "формули Штайнмаєра" перешкоджатиме процесу врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це на брифінгу в Кремлі у вівторок, 1 жовтня, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Водночас він зазначив, що українська сторона на зустрічі контактної групи в Мінську повинна прояснити свою позицію.

"Ми чули з Києва різні заяви щодо попередньої відмови. Йшлося і про технічну помилку, і про нерозуміння тощо", – сказав Пєсков.

Прессекретар Володимира Путіна додав: на засіданні російська сторона очікує, що Київ внесе ясність у питанні застосування "формули".

Нагадаємо, що в мережі з'явився текст "формули Штайнмаєра", яка має бути підписана в Мінську Тристоронньою контактною групою.

Володимир Путін

Як писав OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження "формули".

19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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