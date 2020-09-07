Фішман: єдина асоціація з "Новачком" у всьому світі – це Путін

Російський журналіст, телеведучий Михайло Фішман розповів, що значить для Росії отруєння опозиціонера Олексія Навального і чим відповість Кремль на знайдені в організмі сліди отрути з групи "Новачок".

Таке висловлювання прозвучало в ефірі телеканалу "Дождь". "Олексій Навальний лежить у комі. І невідомо коли з неї вийде. Зате вже відомо, що замах на життя Навального в Сибіру – в Томську, звідки він летів до Москви, – знову поставило Росію і особисто її президента Володимира Путіна в центр найбільшого міжнародного скандалу", – сказав він.

Також Фішман переконаний, що ще багато чого трапиться, поки Путін буде правити Росією. "А він собі відміряв ще пару десятиліть, – але це вже не зміниться ніколи: термін "Новачок" увійшов у світові мови як раніше слова "водка", " спутник" і "перестройка", і головна і єдина асоціація з цим "Новачком" у всьому світі тепер – це Володимир Путін", – підкреслив журналіст.

Крім того, він додав, що при Путіні Росія – як політичний режим – перетворилася в токсичний у всіх сенсах цього слова організм, що знищує своїх противників за кордоном і дисидентів всередині країни нервово-паралітичною отрутою.

Ведучий вважає, що можна висувати нескінченні альтернативні версії, можна звинувачувати весь світ і конкретно канцлера Німеччини Ангелу Меркель в спланованій провокації, але цей факт вже змінити не можна.

Як писав OBOZREVATEL:

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