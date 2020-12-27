Фейгін висловився про долю ФСБшника, який зізнався в отруєнні Навального

Військового хіміка з інституту криміналістики ФСБ Костянтина Кудрявцева і можливого отруйника російського опозиціонера Олексія Навального звільнять з роботи, а ось що буде з його долею далі – невідомо.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів відомий російський адвокат і політик Марк Фейгін. За його словами, відкритим так само залишається питання, чи не спробують зробити з Кудрявцева крайнього в історії з отруєнням.

"Він настільки провалився, що його в ФСБ навіть сторожем не залишать. Відкрите питання – а чи будуть намагатися на ньому відігратися і робити крайнього? Адже Кудрявцев – єдиний, хто відповів на телефон. Решта на контакт не пішли. Чи будуть його судити або десь втоплять – це завжди загадка. Складно прогнозувати", – заявив Фейгін.

На уточнення журналіста, що так само досі нічого невідомо про долю двох грушників, які намагалися отруїти Сергія Скрипаля у Великобританії, адвокат відповів, що це інша структура, а значить, й інша специфіка.

"У Петрова і Боширова (двоє співробітників ГРУ, які намагалися отруїти Скрипаля. – ред) ще кілька прізвищ і паспортів, їх відправили кудись служити, ось вони там і служать. Але вони Грушники. А це ФСБ – інша структура. Але така людина, як Кудрявцев, й інші засвічені особи, не можуть залишатися в колишній якості. Це неможливо. А ось їхня подальша доля – питання відкрите", – резюмував Фейгін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марк Фейгін пояснив, хто саме і як рятував отруєного отрутою "Новачком" російського опозиціонера Олексія Навального, в серпні-вересні 2020 року.