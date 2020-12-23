Фейгін: у ФСБ не очікували такого "розводу" від Навального, у Кремля немає аргументів на свій захист. Інтерв'ю

Відчуття безкарності і вседозволеності в Росії з боку Федеральної служби безпеки (ФСБ) досягло таких масштабів, що їхні співробітники навіть не уявляють, що хтось посміє розіграти їх у стилі телефонного хуліганства – пранку.

Що ФСБ і Кремль робитимуть після того, як один із співробітників спецслужб, а за сумісництвом ще й імовірний отруйник російського опозиціонера Олексія Навального, на весь світ оголосив деталі секретної спецоперації – в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів відомий російський адвокат і політик Марк Фейгін.

– Навальний, який назвався помічником секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева, додзвонився до одного зі своїх ймовірних отруйників Костянтина Кудрявцева, і той розповів опозиціонеру деталі секретної спецоперації його ж отруєння. Як так вийшло?

– Немає жодних сумнівів, що отруєння Навального – абсолютно вірогідна історія. Хто був у комі у двох країнах під апаратом ШВЛ протягом двох місяців: Путін чи цей Кудрявцев? Ні, це був Навальний, і лабораторії трьох західних країн підтвердили наявність в його організмі речовини "Новачок". Говорити про те, що отруєння не було – повністю безглуздо, це встановлений факт на міжнародному рівні.

Далі – хтось же його отруїв? Досі відкритим залишається питання, а чи можна справді встановити особи отруйників шляхом, який показаний у розслідуванні Вellingcat і "Інсайдера"? Тобто з використанням інтернет-даних, зокрема й геолокації? Це речі, які купуються, а в Росії ще й перепродаються. Первинні дані про отруйників могли прийти звідки завгодно, інформацію міг злити хтось із ФСБ або просто дати наводку. Решту – можна розмотати.

Але поки що Кремль не представив якихось контраргументів на свій захист, окрім заяви Путіна на великій пресконференції 17 грудня, де він звинуватив у всьому західні спецслужби. А де докази? Їх немає. Тому поки що інформація трактується на користь Навального.

Російський опозиціонер Олексій Навальний стверджує, що зателефонував своїм ймовірним отруйникам. navalny.com

– У ФСБ вже заявили, що його розслідування – це провокація й підробка.

– То це підробка чи провокація? Це абсолютно різні речі. Якщо те й інше – то це несумісні характеристики. Якщо на іншому кінці не було цього горезвісного Кудрявцева і запис підробка, то ви так і скажіть, що такого оперативника в нас немає. Але коли до нього приїхала соратниця Навального Любов Соболєва, її затримали за статтею "Недоторканність житла". Ну, це така стаття, яка щодо інших фізичних осіб просто не порушується. Об'єктивна сторона "злочину" відсутня.

Усе, що зараз робить влада, тільки підтверджує справедливість звинувачень, висунутих Навальним. Я не почув нічого, що якось по-іншому пояснювало б картину подій серпня цього року.

– Загалом дивує недбальство цього Кудрявцева. Він ні про що не підозрюючи, ділиться деталями секретної спецоперації на гучномовець, через незахищений зв'язок...

– За характером його мови й лексики зрозуміло, що він кретин. Але не це головне. Справді – а чому він говорив через звичайний зв'язок, та ще й по незахищеній лінії? Психологія цих людей така, що вони не вірять у можливість стати об'єктами пранку. Відчуття безкарності і вседозволеності в Росії з боку ФСБ досягло таких масштабів, що вони не уявляють, що хтось посміє розмовляти з ними в стилі "розводу"!

Відчуття абсолютної влади понижує рівень сприйняття небезпеки того, що вони можуть стати об'єктами якихось пранків. У них навіть у голові не поміщається, що хтось посміє таке зробити, адже за це й "Новачком" нагодувати можна. Таке відчуття й підвело Кудрявцева.

Ймовірний отруйник російського опозиціонера Олексія Навального, співробітник ФСБ Костянтин Кудрявцев. theins.ru

– Однією з причин, які допомогли Навальному вижити, він назвав ранню посадку літака і те, що лікарі вкололи йому антидот, тобто протиотруту. Звідки вона в лікарів швидкої допомоги?

– У реанімаційних бригад, які чергують в аеропортах, є різні реанімаційні речі, зокрема й антидот.

А ось льотчики виконували інструкцію. Упала людина, лежить непритомна, тому вони почали садити літак у найближчому аеропорту – у Томську. З відповіді Кудрявцева зрозуміло, що для них такий поворот подій став несподіванкою. Напевно, була спроба перешкодити посадці літака повідомленням про мінування аеропорту, але загалом сама посадка не була в компетенції ФСБ. Вони не могли наказати йому летіти в Москву.

– А перешкодити лікарям швидкої допомоги вколоти протиотруту?

– Вони також не могли під'їхати на машині швидкої допомоги й добити Навального. Це було неможливо. Подальша ситуація ними вже не контролювалася, хіба що в лікарні, куди доставили Навального.

Справді сталося непередбачене: лікарі, вколовши антидот, загальмували дію "Новачка". Але проблему не розв'язали. І якби Навальний не потрапив на лікування в Німеччину, то, навіть виживши, залишився б овочем. Літак і антидот – звичайно, так, але все ж таки вирішальною була клініка в Німеччині. Своїм одужанням він якраз зобов'язаний німецьким лікарям. Досвід лікування пацієнтів, отруєних "Новачком", у них уже є.

Але говорячи про некомпетентність ФСБ, ми судимо її тільки за невдалою історією з Навальним, але ми ж не знаємо, а скільки було вдалих прикладів! Ми ж не знаємо, скільки людей вони вбили, і від чого помер той чи інший. Ну, помер, серце зупинилося, тромб обірвався, холестеринові бляшки в судинах – і все, ні про що інше нам не повідомляють.

– Співробітників ФСБ, причетних до отруєння Навального, встановлено й викрито. Що з ними буде далі? Досі нічого невідомо про долю двох ГРУшників, які намагалися отруїти Сергія Скрипаля у Великобританії.

– Це загадка, звичайно. З одного боку, цей Кудрявцев у ФСБ не залишиться точно, це гарантія. Він настільки провалився, що його там навіть сторожем не залишать. Відкрите питання: а чи будуть намагатися на ньому відігратися й робити з нього крайнього? Адже Кудрявцев – єдиний, хто відповів на телефон. Решта на контакт не пішли.

Чи будуть його судити або десь втоплять – це завжди загадка. Складно прогнозувати. Наприклад, у Петрова і Боширова (двоє співробітників ГРУ, які намагалися отруїти Скрипаля. – Ред) ще кілька прізвищ і паспортів, їх відправили кудись служити, ось вони там і служать. Але вони ГРУшники. А це ФСБ – інша структура. Але така людина, як Кудрявцев, й інші засвічені особи, не можуть залишатися в колишній ролі. Це неможливо.

А ось їхня подальша доля – питання відкрите.