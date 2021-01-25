Фейгін: США можуть ввести нові санкції проти Росії, але Кремль намагається домовитися

США можуть ввести нові санкції проти Росії через її агресивну політику в світі, і Кремль, знаючи про це, намагається налагодити контакт з новою президентською Адміністрацією у Вашингтоні.

Про це OBOZREVATEL сказав російський політик Марк Фейгін, коментуючи доручення американського президента Джо Байдена своїм спецслужбам вивчити дані щодо діяльності Росії за останні роки.

"Про перезавантаження відносин поміж країнами немає навіть і мови. Питання стоїть про те – наскільки великою буде глибина нових можливих санкцій. Чи будуть це якісь жорсткі санкції, які приведуть до незворотних наслідків або ж це буде помірний варіант", – сказав він.

За його словами, Кремль, знаючи про наміри американців, намагається встановити контакт з новою Адміністрацією президента Байдена. Мало того, російський президент Володимир Путін навіть заявив про свою участь в Давоському форумі. Останній раз він виступав там у 2009 році.

"Москва затіяла довготривалу історію зі спробами зупинити цей процес. Участь Путіна в Давосі може бути викликана бажанням спробувати хоч якось публічно пом'якшити позиції США. Москва через глобальний порядок хоче встановити контакти з американцями", – підкреслив Фейгін.

Окрім цього, Кремль натякає американцям, що перспектива Договору СНО-III (про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. – ред) безпосередньо залежить від санкційної політики Вашингтону. Якщо вона буде занадто жорсткою, в Кремлі не підуть на укладення ніяких ракетних угод.

"А це принципове питання для США і для Байдена, який все життя займається ракетною безпекою. Вашингтон може на якийсь момент вступити в переговори і тим самим відстрочити прийняття найжорсткіших санкцій з прирівнянням Москви до країн-спонсорів тероризму. Але це окрім персональних санкцій щодо ряду великих олігархів, близьких до Путіна", – підсумував Фейгін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на масові акції протесту в підтримку опозиціонера Олексія Навального нібито вийшло мало росіян. Крім того, він звинуватив Сполучені Штати Америки в підбурюванні людей в соцмережах.