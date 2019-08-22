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"Федя, ми все полагодили!" Росія похвалилася запуском робота в космос. Фото і відео

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У четвер, 22 серпня з космодрому Байконур в Казахстані стартував космічний корабель "Союз МС-14" з російським роботом Федором на борту.

Ракета-носій "Союз-2.1а" провела запуск в 6:38, повідомляє прес-служба "Роскосмосу".

"Пітерський робот Федір полетів в космос ... Федя, ми все полагодили", – пише телеграм-канал Mash, опублікувавши відповідне відео.

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Відзначається, що "Союз МС-14" буде летіти до МКС дві доби. Зближення корабля зі станцією та його стикування з модулем "Пошук" російського сегменту станції повинен пройти в автоматичному режимі о 08:30 24 серпня.

На орбіті "Федір" пробуде 17 діб. Очікується, що 6 вересня корабель в автоматичному режимі відстикується від МКС і почне повернення з орбіти. Спусковий апарат з "Федором" на борту, як очікується, приземлиться в Казахстані в 00:35 7 вересня.

Запуск ракети на Байконурі

Запуск ракети на Байконурі

Запуск ракети на Байконурі

Запуск ракети на Байконурі

Запуск ракети на Байконурі

Запуск ракети на Байконурі

Запуск ракети на Байконурі

Запуск ракети на Байконурі

Робот Федір в ракеті

Робот Федір в ракеті

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгромили президента РФ Володимира Путіна через робота Федора.

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Місце
Казахстан
Теги
Новини Росії Роскосмос космос
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