"Федя, ми все полагодили!" Росія похвалилася запуском робота в космос. Фото і відео

У четвер, 22 серпня з космодрому Байконур в Казахстані стартував космічний корабель "Союз МС-14" з російським роботом Федором на борту.

Ракета-носій "Союз-2.1а" провела запуск в 6:38, повідомляє прес-служба "Роскосмосу".

"Пітерський робот Федір полетів в космос ... Федя, ми все полагодили", – пише телеграм-канал Mash, опублікувавши відповідне відео.

Відзначається, що "Союз МС-14" буде летіти до МКС дві доби. Зближення корабля зі станцією та його стикування з модулем "Пошук" російського сегменту станції повинен пройти в автоматичному режимі о 08:30 24 серпня.

На орбіті "Федір" пробуде 17 діб. Очікується, що 6 вересня корабель в автоматичному режимі відстикується від МКС і почне повернення з орбіти. Спусковий апарат з "Федором" на борту, як очікується, приземлиться в Казахстані в 00:35 7 вересня.

LIFTOFF! 🚀 At 11:38 pm ET, an uncrewed Soyuz spacecraft launched to the @Space_Station. This test flight will validate the spacecraft's compatibility with an upgraded booster rocket, before it's used to fly crew to the station next year. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/OOxhi8ySK1