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"Фатальна помилка": Сотник розповів, за якої умови Путін піде з Донбасу

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Росія виведе свої війська з окупованого нею Донбасу і поверне регіон до складу України, якщо Київ визнає анексію Криму законною.

В такому випадку, західні санкції проти РФ будуть зняті, але це стане фатальною помилкою для обох держав, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник.

"Для Росії Кримнаш – це все. І якби Україна вирішила визнати його російським, Кремль відразу ж виграє в питанні санкцій. Їх знімають, і Путін може навіть стертися ластиком з Донбасу, сказавши, що нас там взагалі не було. Це ваші внутрішні трабли і ваша громадянська війна. Пєсков постійно же говорить, "це ваші проблеми, розбирайтеся самі". А з Кримом нікуди не дітися. Це ахіллесова п'ята", – впевнений журналіст.

анексія Криму

анексія Криму

UAZMI

На його думку, зняття санкцій з Кремля і путінського режиму – це його пролонгація, друге дихання і визнання легітимності.

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"Якщо Україна піде на умови Путіна по Криму, це буде дуже велика помилка, фатальна. І не тільки для України, але і для Росії теж", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії натякнули на "Мінськ-3", мовляв, Зеленський і Путін укладуть нові угоди по Донбасу.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Володимир ПутінДмитро ПєсковСаша Сотник
Місце
Росія
Теги
УкраїнавійнасанкцииКримНовини КримуНовини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это не реально,Украина никогда не признает Крым российским))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Артеллерист Моня, фа кому интересно мнение Окраины по поводу...крыма?)))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эка дурачина...ОБСЕ не нашло войск из России))искала искала и...ни фига...Какому Путину ...откуда уходить?????
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2 з 4 відповідей | показати всі
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Артеллерист Моня, ты это не мне))ты это ...ОБСЕ...прям в харю))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Артеллерист Моня, Что за бред ты несёшь? Какие гробы? Какие шахты?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не удивляйтесь, это же Сотник...
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