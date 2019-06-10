"Фатальна помилка": Сотник розповів, за якої умови Путін піде з Донбасу

Росія виведе свої війська з окупованого нею Донбасу і поверне регіон до складу України, якщо Київ визнає анексію Криму законною.

В такому випадку, західні санкції проти РФ будуть зняті, але це стане фатальною помилкою для обох держав, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник.

"Для Росії Кримнаш – це все. І якби Україна вирішила визнати його російським, Кремль відразу ж виграє в питанні санкцій. Їх знімають, і Путін може навіть стертися ластиком з Донбасу, сказавши, що нас там взагалі не було. Це ваші внутрішні трабли і ваша громадянська війна. Пєсков постійно же говорить, "це ваші проблеми, розбирайтеся самі". А з Кримом нікуди не дітися. Це ахіллесова п'ята", – впевнений журналіст.

анексія Криму UAZMI

На його думку, зняття санкцій з Кремля і путінського режиму – це його пролонгація, друге дихання і визнання легітимності.

"Якщо Україна піде на умови Путіна по Криму, це буде дуже велика помилка, фатальна. І не тільки для України, але і для Росії теж", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії натякнули на "Мінськ-3", мовляв, Зеленський і Путін укладуть нові угоди по Донбасу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.