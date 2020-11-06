53% росіян стежать за виборами в США. Їм не байдуже: хто із заявлених кандидатів буде охаювати їх під'їзди в наступні 4 роки? За Трампа ухрюкались всійєю Госдурочкою в 2016-м, але не допомогло: рижий шельма санкції так і не зняв. А тепер демократичний табір готовий взяти реванш, вже оголосивши вустами Байдена, що, в разі перемоги, "дні тиранії Путіна закінчаться". Зрозуміло, що опція "розумного голосування" "тупим американцям" недоступна, і Еллочці Памфиловій у них теж немає – так що доведеться змиритися зі справжніми результатами, а не накрученими пустотливими рученятами вчителів і рахівників. Чи залишиться Трамп – настане печія; прийде Байден – всіх знудить зеленими водоростями.

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Если долго всматриваться в Запад – он начинает зырить прямо в мохнатую душу совкопитека. Британский таблоид "TheSun" распространил версию профессора Соловья о болезни Путина: якобы, невольника бункера потряс Паркинсон. Сей "благой инсайд" тотчас подхватили в медиа-пространстве, прицепив к нему недавние законотворческие инициативы Клишаса о гарантиях неприкосновенности бывших президентов вкупе со слухами о скорой отставке болезнетворного гиганта. Правда, Песков тотчас опроверг всю эту дребедень, буднично заявив, что "здоровье у вождя отменное, он еще подцепит на ваших похоронах легкий насморк, дабы высморкаться на ваши могилы". И в этих бодрых реляциях чувствуется подспудный мандраж, ибо фартовые времена безнаказанного пацанства закончились, и впереди замаячили суровые будни грядущей разрухи. Эту "старуху с клюкой" призывали всем пещерным коллективом, яростно превращая в прах все, что досталось от предыдущих поколений, и при этом не забывая загаживать пространство вокруг себя. Накидали кизяков с олимпийским азартом – так, что вменяемые соседи покрутили пальцем у виска и отвернулись. Остался один-единственный друг-сосиска, отбитый на всю голову картофельным мешком. Да и он – того и гляди – вознесется на черенке в облачный мир великомученика Каддафи. Так что политическое одиночество с ядерной кнопкой в центре бункера Путину гарантировано. Можно, конечно, позвонить пухлячку Ыну, который вот-вот опухнет до состояния генералиссимуса. Но от него в борьбе с Америкой толку мало.

По некоторым сведениям, озабоченный своим будущим Путин не просто так таскался в Петербург: ему надо было предъявить общественности и чиновникам свою живую тушку, а заодно проконтролировать некий груз, привезенный в Россию из вражьего забугорья. Якобы Путину привезли собранную для него коллекцию монет, а также несколько икон и картин, которые пополнят внушительную коллекцию, что находится в его резиденции в Стрельне. Этим "художественным демаршем" Путин подает чиновникам личный пример: "Истинно говорю вам, возвращайте свое добро на родину, здесь оно будет в сохранности, а вот насчет Запада ничего не гарантирую". И ведь не врет, шельмец, ибо знает: времена грядут санкционные, а в случае избрания Байдена президентом США – так и вовсе адские. Не исключено, что пострадают не только подъезды россиян, но и парадные олигархата, не говоря о счетах, которые могут просто заморозить. Демонстративные знаки Путина "братве" - попытка подстелить соломку, дабы, в случае накала политической сковородки, заявить: "А ведь я предупреждал!.. Что ж вы меня не послушали?.." Правда, вряд ли это кого-то утешит.

Гиены, облизывающие порог бункера, тоже готовятся. С одной стороны, у них есть повисший на небосклоне портрет "великомученика" Навального. Неделю его было почти не видно в информационной облачности, однако в последние пару дней он вновь воссиял на небосклоне, рассказывая дикие истории про свежие обыски в ФБК и нежелание томских юристов произносить его пугающую фамилию. С другой стороны - реанимировали путинообразного Нарышкина, который повел себя как форменный Отрыжкин, дав неуклюжее интервью мерзотному Киселеву. О чем думал СВРовский начальник – не понятно, но невольно он сделал нехилую рекламу тому же Навальному, представив его отравление как реализованный тайными силами Запада зловещий акт с "сакральной жертвой". И это на фоне блеянья уже ставших анекдотичными "омских врачей", затянувших песнь о смертельной диете с балладой о панкреатите.

Воля ваша, но даже без "соловьиных инсайдов" видно, что вокруг бункера искрит. О том, что происходит внутри – можно лишь догадываться. Но страхи просачиваются наружу через фантомные боли воспоминаний: оказывается, "Байден был автором и проводником политики устранения Путина в 2011-м и поддержки второго срока для Медведева". Кстати, позиции последнего на сегодняшний день ослаблены так, что ему не позавидуешь. Но роль "пожизненного сенатора" он себе отвоевал, если, конечно, не помажут Новичком. Сам же Путин сдаваться не собирается. Он никуда не уйдет, а все обещания "подумать и рассмотреть" закончатся банальным оттягиванием времени, в течение которого "потихонечку", как любит Вова, можно будет столкнуть интересантов между собой, одних уломать, других – придушить, но снова всех "переиграть".

"Большой трансфер" - блюдо из жирной лапши для публики, как истинной "Царевны-Лохушки". Главный тезис: "Надо немного подождать, и ненавистный карлик будет вынужден уйти или даже склеить пынеходы, а пока – готовимся к "умному голосованию"!". Понятно, что Пу не вечен, и рано или поздно – возляжет на лафет. Но призыв "набраться терпения" в разгар политической и ковидной чумы – высшая форма презрения к населению. "Все эти люди, которые призывают что-то штурмовать – на реальных митингах в России я их не видел. Все эти бойцы не существуют в реальной жизни" - цинично заявил Навальный в интервью телеграм-каналу "Нехта", стыдливо умолчав о том, что лично сливал подобные настроения в протестном движении на протяжении многих лет. И вот сидит теперь Царевна-Лохушка и ждет, что прикажут: то ли "умно" голосовать, то ли сидеть на попе ровно – пока вождь не обоссытся перед смертью или распсиховавшаяся "братва" не накроет бункер бетонным саркофагом.

А в Америке – выборы. Деды воюют за Белый дом. И кто бы не победил – а США точно не проиграют. Потому что там есть живая политика, какой бы она ни была…

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