Євросоюз продовжив санкції проти Росії

У Європейському Союзі 10 грудня погодилися продовжити економічні санкції проти Росії, введені через окупацію РФ територій України.

Рішення ухвалили на саміті глав держав ЄС, повідомив на сторінці у Twitter прессекретар глави Євроради Баренд Лейтс. За проголосували представники 27 країн.

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Як написав у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвіак, відповідно, економічний тиск на РФ діятиме ще щонайменше шість місяців. Нагадаємо, що санкції ЄС проти Росії продовжуються що пів року.

Очікується, що рішення набуде чинності наступного тижня (з 14 грудня). Для цього потрібно, щоб Рада ЄС проголосувала за постанову, яка має юридичну силу, і щоб її опублікували в "Офіційному журналі" Євросоюзу.

Санкції проти РФ через Україну вперше ввели 31 липня 2014 року. У вересні того ж року ці заходи посилили.

Економічні санкції передбачають:

обмеження доступу на первинний і вторинний ринки капіталу ЄС для п'яти фінансових установ РФ, їхніх дочірніх підрозділів, трьох великих російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

експортну й імпортну заборону на торгівлю зброєю;

заборону на експорт до країни товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії;

обмеження доступу РФ до окремих технологій і послуг, що мають стратегічне значення, які можуть використовуватися для розроблення й видобутку нафти.

Зазначимо, що 10 грудня в США набули чинності санкції проти глави Чеченської Республіки (РФ) Рамзана Кадирова, а також шести організацій і п'яти фізосіб, пов'язаних із ним. Кадирова звинуватили в причетності до вбивства Бориса Нємцова й порушенні прав людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиційний політик, журналіст Ігор Яковенко вважає, що від'єднання Росії від міжнародної розрахункової системи SWIFT та енергетичне ембарго могли б стати найбільш дієвим санкційним заходом щодо цієї країни.