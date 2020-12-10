Євросоюз продовжив санкції проти Росії

У Європейському Союзі 10 грудня погодилися продовжити економічні санкції проти Росії, введені в зв'язку з окупацією РФ територій України.

Рішення прийняли на саміті глав держав ЄС, повідомив на сторінці в Twitter прессекретар глави Євроради Баренд Лейтс. "За" проголосували представники 27 країн.

Як написав у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвіак, таким чином економічний тиск на РФ буде діяти ще мінімум шість місяців. Нагадаємо, санкції ЄС проти Росії продовжуються на кожні пів року.

Очікується, що рішення набуде чинності наступного тижня (з 14 грудня). Для цього потрібно, щоб Рада ЄС проголосувала за постанову, яка має юридичну силу, і її опублікували в "Офіційному журналі" Євросоюзу.

Санкції проти РФ через Україну вперше були введені 31 липня 2014 року. У вересні того ж року ці заходи посилили.

Економічні санкції включають:

обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти фінансових установ РФ, їх дочірніх підрозділів, трьох великих російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

експортну й імпортну заборону на торгівлю зброєю;

заборону на експорт до країни товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії;

обмеження доступу РФ до окремих технологій та послуг, що мають стратегічне значення, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.

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