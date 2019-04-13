Європа збунтувалася проти Росії у морі: що буде з вітрильником "Сєдов"

Рейс навчального вітрильника "Седов", на борту якого знаходяться курсанти з Керчі, не заходитиме в інші іноземні порти після відмови Естонії та Польщі.

Зокрема, ректор калінінградського державного технічного університету Володимир Волкогон стверджує, що вони нібито і не планували ще якісь заходи. При цьому уточнюється, що на борту знаходяться 112 курсантів (у тому числі, більше 70 із Керчі), повідомляє "РИА Новости".

"Вирішуємо питання, чи буде бункерування, чи буде поповнення запасів. На даний момент запасів вистачає, – сказав він.

Відзначається, що вітрильник повинен завершити рейс 2 травня.

"Зараз вирішується питання, чи будемо забирати запаси, які були завезені в Таллінн, потім перевезені до Гдині, але це вже буде проблема постачальників, тому що все проведено за конкурсними процедурами у відповідності до законодавства, нашої провини немає, і тут уже ці питання постачальники повинні відпрацьовувати", – додав ректор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Латвія звела 93-кілометровий паркан з колючим дротом заввишки майже 3 метри на кордоні з Росією.

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