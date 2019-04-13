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Європа збунтувалася проти Росії у морі: що буде з вітрильником "Сєдов"

1.2тЧитати матеріал російською

Рейс навчального вітрильника "Седов", на борту якого знаходяться курсанти з Керчі, не заходитиме в інші іноземні порти після відмови Естонії та Польщі.

Зокрема, ректор калінінградського державного технічного університету Володимир Волкогон стверджує, що вони нібито і не планували ще якісь заходи. При цьому уточнюється, що на борту знаходяться 112 курсантів (у тому числі, більше 70 із Керчі), повідомляє "РИА Новости".

"Вирішуємо питання, чи буде бункерування, чи буде поповнення запасів. На даний момент запасів вистачає, – сказав він.

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Європа збунтувалася проти Росії у морі: що буде з вітрильником "Сєдов"

Відзначається, що вітрильник повинен завершити рейс 2 травня.

"Зараз вирішується питання, чи будемо забирати запаси, які були завезені в Таллінн, потім перевезені до Гдині, але це вже буде проблема постачальників, тому що все проведено за конкурсними процедурами у відповідності до законодавства, нашої провини немає, і тут уже ці питання постачальники повинні відпрацьовувати", – додав ректор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Латвія звела 93-кілометровий паркан з колючим дротом заввишки майже 3 метри на кордоні з Росією.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Есть тут ублюдок на сайте - Пидоров. Ниже этот скот гавкает. Тупое ничтожество, не способное само ничего придумать. Давно я начал этот скот одичалый, кацапов, называть животными. И о чудо, один из этих скотов : Сидоров, переобул лапти в прыжке и оно уже нас называет так. О чем я? О тупости расеян. Об их ублюдочности. О сути этих подонков. Кацап не может ничего придумать сам. Он - раб. Тупое было. Только красть, только методичку переписывать. Это все. Такой скот эти расеяны.
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Пигин Макс
Пигин Макс
НАТА испугалась сотню курсантов.
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40 tetigistus
40 tetigistus
Бунт) Бессмысленный и беспощадный))
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