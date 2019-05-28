Рейтинг довіри росіян президентові Володимиру Путіну оновив історичний мінімум і знизився до 31,7 відсотка.

Я не думаю, що путінській владі сьогодні щось загрожує. Володимир Володимирович ще простудиться на наших похоронах.

Роберт Мугабе правив до 94 років. І коли я читаю міркування різних політологів про те, що в 2024 році в Росії відбудеться транзит влади і до нього треба готуватися, мені хочеться почати істерично сміятися.

Нікуди Путін в 2024 року не піде. Він буде по-іншому називатися. А може, він просто змінить Конституцію, як це робилося в деяких пострадянських країнах, наприклад, в Центральній Азії, де президенти спочатку знімали з себе обмеження за кількістю термінів, на які вони можуть переобиратися, потім через підконтрольні законодавчі збори, парламенти дозволяли собі обиратися президентами довічно.

Володимир Путін Офіційний сайт президента Росії

Для того щоб путінський режим впав, потрібні або якісь катастрофічні економічні негаразди, яких на горизонті не видно, або потужний протестний рух, який би об'єднував багато верств суспільства. Нічого подібного я теж не бачу.

Низький рівень довіри... Я не знаю, як проводилося це опитування, я не знаю, які запитання ставилися. Рейтинг довіри до нього досяг історичного мінімуму, але при цьому в минулому році на президентських виборах він показав історичний максимум – найвищий результат.

Я розумію, що це не демократичні, не прозорі, не чесні вибори, але це те, що знаходиться в реальній практичній площині. Путіну треба було в черговий раз переобратися – і цей результат був йому забезпечений зусиллями тієї адміністративно-командної системи, яка склалася за, без малого, 20 років його правління.

А якісь там соціологічні виміри, які роблять ті чи інші інститути громадської думки... Поки що це щось абсолютно віртуальне, яке навряд чи буде трансформовано, конвертовано в якісь серйозні політичні зміни.

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