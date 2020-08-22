Евакуаційний літак з Навальним вилетів до Німеччини

Рано вранці 22 серпня літак з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним полетів з Омська в Берлін.

Як повідомила в Twitter прессекретарка "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш, між медиками і рідними Навального було досягнуто згоди про його перевезення.

"Боротьба за життя і здоров'я Олексія тільки починається, і треба буде пройти ще дуже багато, але зараз хоча б зроблено перший крок", – зазначила вона.

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Літак з Навальним вилетів з аеропорту Омська

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Нагадаємо, 21 серпня з Нюрнберга до Омська вилетів літак, який повинен був доставити Навального на лікування до берлінської клініки Charite.

По прильоту німецькі медики провели консиліум з російськими лікарями. Після нього головлікар омської лікарні вийшов до журналістів і повідомив, що прийнято рішення про відмову від транспортування Навального.

Дружина Навального звернулася до президента РФ Володимира Путіна з вимогою дозволити транспортування чоловіка в Німеччину.

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