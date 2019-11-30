Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Олена Риковцева
Олена Риковцева
Всі статті автора

"Это вам не Украина, в России пристрелят еще до инаугурации"

7.2т
Читати матеріал російською

Как и обещала, шлю отчет с концерта Максима Галкина в Кремлевском Дворце.

Сначала он двинул вступительное слово по поводу новой совершенно для него неожиданной волны популярности, которая обрушилась на него после новосибирского видео в ютьюбе. Вот послушайте. "Пристрелят до инаугурации" - это здесь. Картинка никакая, потому что сижу далеко. Но главное звук. Про обещанную здесь же "политическую часть" и про концерт в целом в следующем посте (ниже).

После вступительного комментария к развернувшейся шумихе (см. абзац выше) был очень приятный, очень смешной, временами чуть затянутый трехчасовой концерт, который Максим героически вытянул в одиночку, и в конце которого действительно случилась обещанная "политическая часть". Он начал ее с того, что какого черта его выступление в Новосибирске стало сенсацией, если он всю свою творческую жизнь шутит о политике, он лично свежеизбранному в 2000-м году Путину в этом же зале голосом Ельцина шутил: типа "Радуетесь? Ну-ну. Когда меня выбрали вы тоже сначала радовались".

Новини
Путин в общем-то добился больших успехов

Этот концерт тогда по телеку не показали, хотя и снимали для канала "Россия". Потом он обстебал шоу-биз, (типа Тимати или Дианы Гурцкой), который лег под Собянина. Показал, как агитировал бы за какого-нибудь условного губернатора Басков. И закончил Лободой, которая вот так воспела бы "главного кандидата" (см.видео). То есть это было не столько о собственно власти, сколько о тех, кто лижет ей задницу. И конечно все это близко не стояло по остроте с новосибирским выступлением, но с другой стороны не мог же он повторять репризы, которые за эти пару месяцев страна уже выучила наизусть, а новый монолог про "Путин уходи" так быстро придумать сложно)

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена Риковцева Олена Риковцева
Тема
Вибори в Росії
Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Селены Рыковцевой
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
14
Смішно
13
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хилл Джон
Хилл Джон
Галкин, это конечно артист высокой пробы. Не то, что наш украинский хрипун - членограй
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Незнаю Галина
Незнаю Галина
кожний народ заслуговує свою владу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги