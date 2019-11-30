Как и обещала, шлю отчет с концерта Максима Галкина в Кремлевском Дворце.
Сначала он двинул вступительное слово по поводу новой совершенно для него неожиданной волны популярности, которая обрушилась на него после новосибирского видео в ютьюбе. Вот послушайте. "Пристрелят до инаугурации" - это здесь. Картинка никакая, потому что сижу далеко. Но главное звук. Про обещанную здесь же "политическую часть" и про концерт в целом в следующем посте (ниже).
После вступительного комментария к развернувшейся шумихе (см. абзац выше) был очень приятный, очень смешной, временами чуть затянутый трехчасовой концерт, который Максим героически вытянул в одиночку, и в конце которого действительно случилась обещанная "политическая часть". Он начал ее с того, что какого черта его выступление в Новосибирске стало сенсацией, если он всю свою творческую жизнь шутит о политике, он лично свежеизбранному в 2000-м году Путину в этом же зале голосом Ельцина шутил: типа "Радуетесь? Ну-ну. Когда меня выбрали вы тоже сначала радовались".
Этот концерт тогда по телеку не показали, хотя и снимали для канала "Россия". Потом он обстебал шоу-биз, (типа Тимати или Дианы Гурцкой), который лег под Собянина. Показал, как агитировал бы за какого-нибудь условного губернатора Басков. И закончил Лободой, которая вот так воспела бы "главного кандидата" (см.видео). То есть это было не столько о собственно власти, сколько о тех, кто лижет ей задницу. И конечно все это близко не стояло по остроте с новосибирским выступлением, но с другой стороны не мог же он повторять репризы, которые за эти пару месяцев страна уже выучила наизусть, а новый монолог про "Путин уходи" так быстро придумать сложно)
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.