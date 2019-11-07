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7 листопада • оновлено в 18:28
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Заборонена думка
Заборонена думка
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Если Путин встанет не с той ноги...

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Главной причиной запрета продажи смартфонов без российского ПО является то, что в случае необходимости, через это самое программное обеспечение правительство планирует взламывать смартфоны.

Какой-нибудь яндекс браузер, который ранее получил доступ к файловой системе, обновится на особую версию, а потом "сдаст" ФСБ все фотографии, местоположение и телефонную книгу.

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Таким образом, даже смартфоны оппозиционеров или журналистов на ios системе станут в разы уязвимее.

И если Telegram через систему push уведомлений может обходить блокировку роскомнадзора, то как системой push будет пользоваться яндекс или Mail Group — даже страшно вообразить.

Путинская РФ - это как Матрица под управлением Агента Смита. Всё, что здесь производится ставится либо на службу системе, либо жёстко уничтожается.

Представим, что в одно утро Путин встанет не с той ноги и ему почудится революция.

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Будет включён рубильник, отключающий страну от иностранного интернета. Потом будут интернированы все, кто состоит в электронной базе оппозиционеров или активных участников митингов (например, 10 000 человек по всей РФ).

Далее будет введен комендантский час и полный запрет на собрания.

20-е не кажутся чекистско-олигархической элитке радужными, но и просто так уходить никто не собирается.

Поэтому можно даже не сомневаться, что в Кремле уже разработана куча планов по тому, как сделать протесты менее радикальными, распылить усилия гражданских активистов и точечно выбить ситуационных лидеров.

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Автор
Заборонена думка Заборонена думка
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Telegram Запретное мнение
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Andria Viktor
Andria Viktor
Никто не знает,что на старости лет сделает дядя Вова,может как Геростат (спаливший акрополь),кинет напоследок постылому миру пару ядерных зарядов.-после нас,хоть потоп.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
«Если Путин встанет не с той ноги...», то откусит Одессу и Херсон и подарит истинным хозяевам Закарпатье, Буковину и Лемберг.
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иловайский юрий
иловайский юрий
Andria Viktor, за щёку было уже в 2014 в крыму с иловайском)
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Andria Viktor
Andria Viktor
Tapasenko 0leg, а за щеку?
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Бредятина.....
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