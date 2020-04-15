Госдума 14 апреля приняла в третьем чтении поправку к федеральному закону "О днях воинской славы и памятных датах России", которой перенесла День окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3 сентября. На России никак не определятся, какой день считать окончанием Второй мировой войны. Причина – имперские военные комбинации Москвы, которые время от времени меняются и вслед за этими колебаниями там меняют историю. В случае с Днём окончания Второй мировой войны его меняют уже в третий раз. На этот раз его переносят, чтобы понравиться Пекину и обострить отношения с Японией.

Фактическая дата её окончания – Акт о капитуляции Великой Японской империи. Он был подписан 2 сентября в 9 часов 2 минуты по токийскому времени на американском линкоре "Миссури". От СССР его подписал генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко, уроженец Уманского района Черкасской области, которому в 2007 г. было присвоено звание "Героя Украины". Украинцы, вопреки утверждениям Путина и братвы, воевали, и если бы не они, то вполне возможно, никакой РФ сейчас бы и не было.

Это событие – официальное подписание полной капитуляции – достаточное основание для утверждения об окончании Второй мировой войны именно 2 сентября. Можно впасть в резонёрство, и начать доказывать: война заканчивается только с последним выстрелом. Но это непродуктивно, поскольку тогда даты окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии придётся сдвинуть в 1950-ые и в 960-ые годы.

Факты – вещь упрямая. Но Сталин с сотоварищами был уверен, что нет таких фактов, которые большевики не могли бы изменить посредством волшебства марксистско-ленинской диалектики. Поэтому Президиум Верховного Совета СССР принял 2 сентября 1945 г. указ, которым объявил: "3 сентября является днём всенародного торжества – праздника победы над Японией" и постановил считать его нерабочим днём. В мае 1947 г. Сталин и его Верховный Совет передумали и постановили считать 9 мая и 3 сентября рабочими днями.

В СССР дату капитуляции Японии, как и дату капитуляции Германии, тоже сдвинули на один день. Причина – Сталин считал, что в СССР всё должно быть не как у людей из буржуйского мира. Поэтому, если в буржуйском мире обе победы отмечают 8 мая и 2 сентября, то в социалистическом мире это должны быть иные даты. Поскольку сдвинуть обе победы вперёд не позволяла даже чудесная марксистская диалектика, то их сдвинули на позже и отдалили День победы, насколько смогли. Отдалять их дальше для большего дистанцированния от буржуев было просто неприлично.

В результате в советских учебниках по истории, и то не во всех, даты капитуляции Германии и Японии были указаны верно – 8 мая и 2 сентября, но Дни победы официально и на практике отмечали 9 мая и 3 сентября. Эти сдвинутые даты были выгравированы также и на наградных и памятных советских медалях. То, что написано в учебниках и справочниках помнят обычно плохо, а внушаемое на практике через политзанятия и СМИ усваивается гораздо лучше. Как следствие, – у граждан РФ и "совков", разбросанных по всему миру, до сих пор искажено сознание и менталитет свёрнут набок, вследствие этой родовой травмы, передаваемой по наследству.

В 1995 г. на России эту родовую травму попытались хотя бы частично полечить и День победы над Японией вообще вычеркнули из списка "Дней воинской славы". День победы на Чудском озере 18 апреля ввели, день победы над шведским флотом при мысе Гангут тоже ввели, как первую победу российского флота. Даже день взятия Суворовым Измаила в "Список" внесли, чтобы заявить свои претензии на Молдову и морально поддержать гарнизон осаждённого "Приднестровского острога".

Дата 3 сентября из "Списка" ушла и в правительстве РФ как бы согласились, что война закончилась всё-таки 2 сентября. Причина: "новым русским" нужны были технологии и инвестиции из Японии, и чтобы она покупала газ, нефть, лес и морских гребешков у РФ. Поэтому третировать Японию 2 или 3 сентября, подобно тому, как третируют Германию 9 мая в РФ не хотели. Постоянных извинений и выплат компенсаций, подобны тем, которые Германия и Австрия выдали гражданам РФ, от Японии получить невозможно по простой причине, что это не она напала на СССР, а на оборот. Поэтому третировать Японию не только бесполезно, но и вредно. Это осознал ещё Хрущёв с сотоварищами. Для Брежнева это вообще стало аксиомой и его мечтой было подписание мирного договора с Японией. Об чём в Кремле и мечтали до 2019 г., но теперь, похоже, поставили крест на этой мечте.

Инициатором бурного празднования 3 сентября Дня победы над Японией по образцу 9 мая стал, как и положено, российский генерал и депутат-единоросс Владимир Шаманов, возглавляющий Комитет по обороне Госдумы. Он 20 марта вместе с депутатом Г.А. Карловым и сенаторами Г.Б. Карасины и М.В. Козловым внёс в Госдуму законопроект № 922513-7 о поправках к указанному федеральному закону. В мотивационной части эта группа соавторов указывала, что был на России по указу Верховного Совета СССР такой праздник как День победы над Японией и его надо вернуть, раз он был и советские люди погибли в войне с ней.

Помимо этого, очень веским аргументом за возврат они указали на пример Китая, где 3 сентября отмечается как "День победы в войне сопротивления Японии". Но на счёт Китая генерал с соавторами соврали. В Китае в таком качестве этот день отмечался по решению правительства Чан Кайши с 1946 по 1949 г. и как везде – 2 сентября. Представитель от правительства Чан Кайши тоже был на линкоре "Миссури". Когда в 1949 г. коммунисты переучредили Китай как Народную республику с этим днём получилось непонятно, так как учредили его "враги трудового народа".

Компартия только в феврале 2014 г. направила во Всекитайское собрание народных представителей своё пожелание, чтобы то утвердило именно 3 сентября, а не 2 сентября, в таком качестве, а также 13 декабря как День памяти жертв массовых убийств в Нанкине, совершенных японской армией в 1937 г. Собрание просьбу партии выполнило, но оба эти дня не являются в Китае выходными и стали на практике государственными памятными датами лишь с 2015 г. Основная причина – правительство Китая с недавних пор плавно активирует свои претензии к Японии, вероятно, надеясь добиться от неё если не денежной компенсацию за ущерб, понесенный по время войны, то каких-то преференций.

Госдума РФ, утверждая 3 сентября как День победы над Японией, решает три задачи. Во-первых, пытается понравиться Пекину в надежде, что ей это при случае там зачтут. Во-вторых, прямо включается в историко-информационную войну Китая с Японией, что означает лишь одно: ведомство Лаврова полностью провалило переговоры по Курилам. Это очень похоже на то, как 6 марта Новак хлопнул дверью в Вене и ушёл с переговоров с ОПЕК. Через месяц Кремль об этом сильно пожалел и запросил прощения у Саудитов.

Третья задача, которую надеются таким способом решить в Кремле – это создание ещё одной информационной точки для массовых мобилизаций населения. Отчасти это работа по инерции самого пропагандистского аппарата, который вынужден регулярно выдавать на-гора новую продукцию. Соавторы поправки в пояснительной записке прямо указали, что отмечания 3 сентября потребуют бюджетных средств. Желательно в масштабах тех, что расходуются на 9 мая.

Но из верхних "башен" Кремля на ситуацию смотрят шире, чем пропагандисты. Там уже в марте, если ещё не в конце февраля, поняли, что коронавирус убил на корню весь сценарий победобесия на 9 мая. В Москву постоять на мавзолее уже вряд ли кто прилетит. Разве что, Асад. Путин уныло заявил, что ветеранов на параде не будет. Зрителей, похоже, тоже. Соответственно, не будет и массовой мобилизации в поддержку любых решений Кремля. Без такой пропагандистской увертюры, когда все как один в едином порыве должны сплотиться под криком "За родину, за Путина", сложно реализовать и широкие планы прощального вторжения от Украины до Эстонии.

Кремлю нужен запасной пропагандистский аэродром. Он видит его в реанимации Дня победы над Японией и подтягивании того до уровня победобесий на 9 мая. Не факт, что Кремль решит и сможет им воспользоваться, но на всякий случай создаёт его. Поэтому генералу Шаманову и дали команду пошаманить и сотворить законопроект, что тот как человек военный и лично заинтересованный добросовестно выполнил.

Но давно не прилично оперировать одним генералом и нужно общественное мнение. Оно тоже оперативно появилось. С Сахалина и с Курил стали слать в Кремль письма, что за фигня такая: День победы над Германией отмечается по всей РФ и с размахом, а День победы над Японией – только на Дальнем Востоке и весьма скромно. Хотим, чтобы везде и с размахом.

Один из таких авторов очень правильно написал: "Я житель Южно-Сахалинска. Здесь родились мои дети и внуки. Вместе со всеми, ныне живущими на южном Сахалине и Курильских островах российскими гражданами, я чувствую себя целиком и полностью обязанным Победе над Японией в 1945 году. Иначе нас бы здесь не было". Что правда, то правда, если бы не Гитлер, то россиян на Сахалине не было бы.