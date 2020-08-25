ЄС звернувся до Росії після підтвердження отруєння Навального

Європейський Союз засудив отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і назвав подію "схожою на замах на життя".

Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Так він відреагував на попередні результати обстеження німецької клініки Charite. Вони показали отруєння Навального речовиною з групи інгібіторів холінестерази.

Боррель звернувся до російської влади і закликав їх ініціювати незалежне розслідування отруєння політика і притягнути винних до відповідальності.

"Європейський союз рішуче засуджує те, що здається замахом на життя Навального. Вкрай важливо, щоб російська влада негайно ініціювала незалежне і прозоре розслідування отруєння Навального. Російський народ, а також міжнародне співтовариство вимагають фактів отруєння Навального. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", – йдеться в заяві представника ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, німецька клініка Charite підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною групи "холінестерази".

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