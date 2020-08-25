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ЄС звернувся до Росії після підтвердження отруєння Навального

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Новини Росії
9,5 т.
Олексій Навальний

ЄС засудив "замах" на Олексія Навального.

Європейський Союз засудив отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і назвав подію "схожою на замах на життя".

Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Так він відреагував на попередні результати обстеження німецької клініки Charite. Вони показали отруєння Навального речовиною з групи інгібіторів холінестерази.

Боррель звернувся до російської влади і закликав їх ініціювати незалежне розслідування отруєння політика і притягнути винних до відповідальності.

"Європейський союз рішуче засуджує те, що здається замахом на життя Навального. Вкрай важливо, щоб російська влада негайно ініціювала незалежне і прозоре розслідування отруєння Навального. Російський народ, а також міжнародне співтовариство вимагають фактів отруєння Навального. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", – йдеться в заяві представника ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, німецька клініка Charite підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною групи "холінестерази".

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РосіяЄвропейський СоюзотруєнняОлексій Навальний
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