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10 грудня • оновлено в 18:45
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Через 5 років: пропагандисти Путіна визнали звинувачення України щодо MH17 фейком

2.1т
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Генеральний директор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст визнав помилковим матеріал про український винищувач, який нібито збив Boeing рейсом MH17 на Донбасі в 2014 році.

Скандальну заяву він зробив в інтерв'ю журналу The New Yorker, яке було оприлюднено в понеділок, 9 грудня.

Так, ще в 2014 році провладні ЗМІ в Росії показали знімки, на яких нібито іноземний супутник-шпигун зняв останні секунди польоту малайзійського "Боїнга" над Україною.

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У Путіна визнали звинувачення України щодо MH17 фейком

У Путіна визнали звинувачення України щодо MH17 фейком

pikabu.ru

Стверджувалося, що з українського винищувача МіГ-29 ВПС України нібито випустили ракету з тепловою головкою самонаведення, яка і збила лайнер.

За словами Ернста, "ми люди, ми помилилися, але не спеціально". Одночасно він заявив, що офіційний звіт розслідування катастрофи, в якій загинули майже 300 осіб, можна приймати на віру чи не приймати: "Ви вірите, що голландський звіт це істина, я вірю, що він непрофесійний".

Фейк, який розповсюдили росЗМІ

Фейк, який розповсюдили росЗМІ

Фейк, який розповсюдили росЗМІ

Фейк, який розповсюдили росЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
Тег
Боїнг МН17
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Петров Игорь
Петров Игорь
...слабаком оказался эрнст,вот рудольф гесс,например, до конца жизни твердил, сидя в Шпандау, что Германия все делала правильно...так его и повесил кто-то из персонала тюрьмы, в беседке тюремного двора, на электропроводе... глубоко убежденного в своей правоте. Так его и
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
никто ничего не назвал фейком.Есть версии сбития.Версию с Волошиным и его ,,Он (Боинг)оказался не в то время и не в том месте-до их пор никто не отменял..Как и то что он улетел с полным боезарядом , а прилетел пустой
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кто видел как работает сельхозмашина, которая разбрасывает навоз по полю ?Она медленно едет и из неё со свистом вылетает дерьмо, наполняя воздух непередаваемым зловонным запахом. Точно так же , работает российский телевизор -всё в дерьме, а они в белом фраке .
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