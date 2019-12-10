Через 5 років: пропагандисти Путіна визнали звинувачення України щодо MH17 фейком

Генеральний директор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст визнав помилковим матеріал про український винищувач, який нібито збив Boeing рейсом MH17 на Донбасі в 2014 році.

Скандальну заяву він зробив в інтерв'ю журналу The New Yorker, яке було оприлюднено в понеділок, 9 грудня.

Так, ще в 2014 році провладні ЗМІ в Росії показали знімки, на яких нібито іноземний супутник-шпигун зняв останні секунди польоту малайзійського "Боїнга" над Україною.

У Путіна визнали звинувачення України щодо MH17 фейком pikabu.ru

Стверджувалося, що з українського винищувача МіГ-29 ВПС України нібито випустили ракету з тепловою головкою самонаведення, яка і збила лайнер.

За словами Ернста, "ми люди, ми помилилися, але не спеціально". Одночасно він заявив, що офіційний звіт розслідування катастрофи, в якій загинули майже 300 осіб, можна приймати на віру чи не приймати: "Ви вірите, що голландський звіт – це істина, я вірю, що він непрофесійний".

Фейк, який розповсюдили росЗМІ

Фейк, який розповсюдили росЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.