Через 5 років: пропагандисти Путіна визнали звинувачення України щодо MH17 фейком

Генеральний директор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст визнав помилковим матеріал про український винищувач, який нібито збив Boeing рейсом MH17 на Донбасі в 2014 році.
Скандальну заяву він зробив в інтерв'ю журналу The New Yorker, яке було оприлюднено в понеділок, 9 грудня.
Так, ще в 2014 році провладні ЗМІ в Росії показали знімки, на яких нібито іноземний супутник-шпигун зняв останні секунди польоту малайзійського "Боїнга" над Україною.
У Путіна визнали звинувачення України щодо MH17 фейком
pikabu.ru
Стверджувалося, що з українського винищувача МіГ-29 ВПС України нібито випустили ракету з тепловою головкою самонаведення, яка і збила лайнер.
За словами Ернста, "ми люди, ми помилилися, але не спеціально". Одночасно він заявив, що офіційний звіт розслідування катастрофи, в якій загинули майже 300 осіб, можна приймати на віру чи не приймати: "Ви вірите, що голландський звіт – це істина, я вірю, що він непрофесійний".
Фейк, який розповсюдили росЗМІ
Фейк, який розповсюдили росЗМІ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази.
При цьому російська "Новая газета" написала, що нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
Були названі імена обвинувачених, які постануть перед судом. Це терористи Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.
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