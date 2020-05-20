Россия планирует начать профилактику только что построенного газопровода “Сила Сибири”. Кто делает профилактику газопровода через 3 месяца после его запуска? Сразу возникает масса версий, а если профилактика совпала еще по времени с пандемией коронавируса, то самыми ходовыми версиями становятся профильные, мол – подхвати газопровод заразу и что тогда? Вы попробуйте кашлянуть в магазине или другом общественном месте и увидите, что будет. А тут – газопровод может кашлянуть. Потому и профилактика.

Стало известно о том, что уже планируются профилактические остановки газопроводов "Турецкий марш" и "Голубая Луна", поставляющие газ в Турцию. Но в отличие от российско-китайской трубы, которая покрыта мраком тайны, с Турцией все оказалось проще, поскольку оттуда легко комментируют подобные мероприятия. А раз так, то комментарии уже всплывают и в российской прессе. Диагноз, который потребовал профилактики, выглядит следующим образом.

"Стоивший 7 млрд евро трубопровод "Турецкий поток", похоже, идет к тому, чтобы разделить печальную судьбу "Северного потока-2". На фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой, которое вылилось в конфликты с российскими военными в Сирии и наемникам ЧВК "Вагнера" в Ливии, Турция резко сокращает закупки российского газа".

Так и пишут! Прямо в российской прессе. Правда, там еще не дописывают концовки о том, что ЧВК Вагнера, это та же российская армия, только в режиме "Ихтамнет", и что рулит ею тот же Путин, только через своего повара Пригожина. А значит, почти полное прекращение закупок российского газа стало следствием неуемного желания деда повоевать или просто побряцать железом.

Мсье Эрдоган сейчас публично и примерно учит Путина хорошим манерам. Правда, сначала он сделал хорошую порцию "Кебаб Вагнер" в Сирии, а сейчас – то же самое делает в Ливии. И вот выясняется, что к Путину вернулось то, чем он 10 назад бравировал на весь мир. Эрдоган еще не сказал "Тогда мы отключим газ", но уже де-факто, сделал это.

Путин немного просчитался, наступив на совковые грабли и снова начав разыгрывать "ближневосточную карту". Если его "хитрости" проходят в Европе, то на востоке хитрецы такие, что сотне Путиных дадут мастер-класс. Там никто не станет исполнять любимый путинский танец "Горилла с гранатой на трибуне". Напротив, будут улыбаться и демонстрировать всякий "рахат-лукум", но на самом деле, сделают ровно то, чем Путин привык грозить.

Вот и с Турцией точно произошло точно так же. Насколько можно помнить, Эрдоган, в общении с Путиным, вообще не переставал улыбаться, а сколько ножей уже успел засунуть Путину в спину или помидоров в бульдозер? Вот на заглавном фото изображено торжественное открытие газопровода "Голубая устрица", а где фото с его торжественного закрытия? Нету этого фото, а напрасно.

Так оно и случилось. Вся огневая мощь турецких военных перенесена именно на это направление и основные новости теперь идут именно из района Тархуна и они выглядят очень интересно. На карте это выглядит вот так.

Очевидно, что захват этого стратегически важного опорного пункта противника, заставит его полностью отходить из района Триполи в противном случае, оставшаяся ударная группировка окажется в мешке. Тут над понимать, что основная инфраструктура Ливии развернута в двух-трех десятках километров вдоль побережья, поскольку дальше – начинается пустыня и контролировать там нечего, кроме автодорог, ведущих к нефтепромыслам и собственно нефтедобывающую инфраструктуру. Но все это уже точечные объекты, а именно фронт может быть только в приморском районе. А это значит, что оттеснение противника от Триполи произойдет только в пустыню.

Очевидно, что Тархуна становится крайне важным для хафтаров не тольк с военной точки зрения, но и с обще-стратегической. Потеря этой базы будет означать утрату надежды на победу и уже тотальное отступление к египетской границе. Поэтому там будет предпринято все возможное, чтобы удержаться.

Но фокус в том, что турки уже навязали совершенно непривычный тип боевых действий. Они полностью контролируют воздух и мастерски пользуются этим преимуществом. Они просто избегают близкого контакта с противником и как видно по событиям вокруг авиабазы Аль-Ватия, методично и дистанционно уничтожают противника и что самое главное – его оборонительную инфраструктуру, в первую очередь – логистику.

А еще со времен идлибской кампании в Сирии видно, что на сегодня, турки являются бесспорными лидерами и авторитетами в области массированного применения дронов, которые работают уже не точечно, как это делают американцы, а тотально. Они перехватывают линии снабжения и просто уничтожают все, что движется по линиям снабжения.

Одновременно с этим, они начинают диктовать режим для обороняющейся стороны, загоняя бойцов противника под землю или в специальные бетонированные защитные комплексы. Но как показали недавние события, бетонные ангары аэродромов – уже не надежная защита, поскольку по таким целям работает и очень эффективно, дальнобойная артиллерия, в связке с дронами. В результате, противник просто деморализуется, поскольку он не воюет уже, а прячется, не видя противника.

Понятно, что россияне попытались решить эту проблему за счет поставки к месту боевых действий своих "Панцирей" и вот лишь в районе Аль-Ватии турки вывели из строя три Панциря. А за сегодня уже поступили сообщения о том, что в районе Тархуна сегодня было уничтожено 3 Панциря и один в районе Виске. Вот фото и видео уничтожения одного из них.

Всего источники насчитали 9 Панцирей, уничтоженных за все время боевых действий турецких войск в Ливии. Еще раз, это не официальные данные, но они из нескольких источников, чья информация обычно подтверждается тем или иным образом.

Как нетрудно заметить, отстрел Панцирей начался как-то лавинообразно и складывается впечатление, что турецким дронам недавно что-то подвезли, что можно назвать лекарством от Панцирей. Отсюда следует одно важное предположение. Может быть турки таки не зря купили у россиян их С-400? Ведь к нему сразу получили доступ американские специалисты и скорее всего, их находки стали достоянием и турецких коллег, поскольку именно они добыли железяку.

В общем, в Ливии – хорошая погода, солнечно и чем дальше, тем веселее.