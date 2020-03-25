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25 березня • оновлено в 20:39
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Ігор Чубайс
Ігор Чубайс
Російський філософ, доктор філософських наук Всі статті автора

Эпидемия в Китае началась в декабре. Где Путин был раньше?

9.6т
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Про обращение Путина: что не сказано, какие меры необходимы.

Ни слова не сказано о реальной ситуации - никаких цифр – сколько человек под подозрением, у скольких выявлен вирус, какова динамика, каков прогноз, сроки, даты…

Не прямо, а только через косвенные индикаторы – перенос "любимого голосования" и неделя "каникул" - власть признает, что ситуация крайне тяжелая.

Вопрос – где президент был раньше, почему не обратился к стране две недели, месяц назад, эпидемия в соседнем Китае началась в декабре, а не в марте! Вечное опаздывание президента: 41-й год, "3 июля" вместо "22 июня" - неизлечимый порок системы, не 75-я а 103-я годовщина исторического отставания!

Западное общество солидарно, они доверяют власти и поддерживают друг друга. Они реально и добровольно друг другу помогают.

Наше общество разрушено. Это не Италия, здесь никто не будет петь гимн. Народ не доверяет власти. Он расколот на коррумпированно-сверхбогатых – с одной стороны и обездоленных и едва сводящих концы с концами – с другой стороны. Преследование гражданской активности и советское доносительство, сохраняющееся в пост-СССР, убивают российскую солидарность.

Необходимо! Не налог на вывод капитала, это смешно! Необходима экономическая система, которая не выталкивает, а привлекает финансы. Ввести прогрессивную систему налогов, миллионеры (долларовые) не должны платить те же 13% налогов, что и врачи и учителя с зарплатой 10 тысяч - рублей.

Необходимо прекратить заниматься самообманом, необходимо прекратить войну с Украиной! Вернуть наших военных из Украины и из Сирии.

Нам нужно "сбережение народа", а не увековечение власти!

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Автор
Ігор Чубайс Ігор Чубайс
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Чубайса
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Игорь - Крым,Кубань ,Воронеж и Смоленск...а так да, согласен.
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Зачем этому чокнутому "динамика"? Он что, вирусолог или обыкновенное трепло?
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Мой любимый сайт после обоза https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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