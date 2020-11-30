У мережі знайшли фото ймовірної позашлюбної дочки Путіна

Дар'я Дурова Новини Росії 20:38, 30.11.2020 Оновлено: 20:55, 30.11.2020

У мережі знайшли фотографії ймовірної позашлюбної дочки президента Росії Володимира Путіна та Світлани Кривоногих – Єлизавети.

Як пише журналіст, креативний директор журналу "Сноб" Ренат Давлетгільдєєв, одну зі світлин зробив досить відомий пітерський фотограф Владислав Тюков. Саме він уперше опублікував зображення у своєму Instagram-акаунті, пізніше воно спливло в сторіз імовірної знайомої Єлизавети Кривоногих (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Про неймовірну схожість дівчинки з главою РФ раніше повідомила група "Проєкт". Передбачається, що Кривоногих народилася 2003 року.

На фото з якогось заходу ймовірна дочка президента РФ позує з подругою, тримаючи в руці коктейль і сумку Луї Віттон.

Єлизавета Кривоногих (ліворуч)
Telegram / Μuд Ρöuccu

Журналісти "Проєкту" не публікували фото дівчинки, де видно її обличчя, але заявили, що комп'ютерний аналіз показав схожість Путіна та молодшої Кривоногих на 70,44%.

Єлизавета Кривоногих, можлива дочка Путіна
Проєкт
Порівняльний аналіз фото Кривоногих і Путіна
Проєкт

Додамо, Давлетгільдєєв на своїй сторінці у Facebook виклав ще кілька фотографій дівчинки.

Також журналіст поділився відео, яке з'явилося на YouTube-каналі Putler Kaput. На записі неповнолітня танцює нібито із сином російського бізнесмена.

Можлива дочка президента РФ
Facebook / Ренат Давлетгільдєєв
Можлива дочка президента РФ
Facebook / Ренат Давлетгільдєєв
Пост Давлетгільдєєва
Скриншот
Ймовірна третя дочка Путіна
Telegram / Фан-клуб Луїзи Розової

Додамо, про розлучення Путін і його ексдружина Людмила заявили 6 червня 2013 року.

Матір можливої дочки Путіна – Світлана Кривоногих:

Світлана Кривоногих, "подруга" президента РФ
Проєкт

Як писав OBOZREVATEL, російські журналісти стверджують, що Світлана Кривоногих, ймовірна коханка Володимира Путіна, – мультимільйонерка. Їхні стосунки нібито завершилися в кінці 2000-х.

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