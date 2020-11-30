У мережі знайшли фото ймовірної позашлюбної дочки Путіна

У мережі знайшли фотографії ймовірної позашлюбної дочки президента Росії Володимира Путіна та Світлани Кривоногих – Єлизавети.

Як пише журналіст, креативний директор журналу "Сноб" Ренат Давлетгільдєєв, одну зі світлин зробив досить відомий пітерський фотограф Владислав Тюков. Саме він уперше опублікував зображення у своєму Instagram-акаунті, пізніше воно спливло в сторіз імовірної знайомої Єлизавети Кривоногих (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Про неймовірну схожість дівчинки з главою РФ раніше повідомила група "Проєкт". Передбачається, що Кривоногих народилася 2003 року.

На фото з якогось заходу ймовірна дочка президента РФ позує з подругою, тримаючи в руці коктейль і сумку Луї Віттон.

Журналісти "Проєкту" не публікували фото дівчинки, де видно її обличчя, але заявили, що комп'ютерний аналіз показав схожість Путіна та молодшої Кривоногих на 70,44%.

Додамо, Давлетгільдєєв на своїй сторінці у Facebook виклав ще кілька фотографій дівчинки.

Також журналіст поділився відео, яке з'явилося на YouTube-каналі Putler Kaput. На записі неповнолітня танцює нібито із сином російського бізнесмена.

Додамо, про розлучення Путін і його ексдружина Людмила заявили 6 червня 2013 року.

Матір можливої дочки Путіна – Світлана Кривоногих:

Як писав OBOZREVATEL, російські журналісти стверджують, що Світлана Кривоногих, ймовірна коханка Володимира Путіна, – мультимільйонерка. Їхні стосунки нібито завершилися в кінці 2000-х.