У Росії водій-"жартівник" збив 13-річну дівчинку і викинув тіло в річку. Фото

У Тамбовській області Росії затримали чоловіка, який, ймовірно, збив зниклу 13-річну дівчинку Єлизавету Чернову на авто і сховав її тіло в річці.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". Підозрюваним виявився 35-річний житель міста Котовськ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Дівчинка 7 березня пішла на дискотеку в селі Бокіно і не повернулася. Слідство з'ясувало, що підозрюваний Олександр Ліпатов взяв у родичів автомобіль, щоб покататися по селу. Він розповів, що побачив, як по дорозі йде дівчина, вирішив здивувати маневром, не розрахував і збив її. Злякавшись, що вбив дитину, поклав тіло в багажник і викинув у річку.

У Тамбовській області водій збив дівчинку і викинув тіло в річку Комсомольська правда

За фактом події порушили кримінальну справу за статтею "Вбивство". Тіло дитини все ще не знайшли.

"У рамках розслідування кримінальної справи виконується комплекс слідчих дій, спрямованих на підтвердження наявної у слідства версії зникнення дівчинки. Ведуться масштабні пошукові заходи із залученням близько 600 волонтерів – добровольців пошуково-рятувального загону "Лиза Алерт" і місцевих жителів. Завтра до пошукових заходів залучать водолазів", – повідомили в СК у Тамбовській області.

У Тамбовській області водій збив дівчинку і викинув тіло в річку Telegram-канал 112

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Липецьку чоловік зарізав 4-річну дочку, а також серйозно покалічив дружину-суддю і старшу сестру загиблої, а потім наклав на себе руки.

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