Я участвую во всех оппозиционных больших протестах против власти, но в первый раз меня задержали. До этого как журналиста и как писателя меня, в принципе, отпускали, максимум в автозак забирали.

Первый раз, когда я была задержана, когда меня привезли в отделение, это был день "референдума" в Крыму. Мы вышли с акцией против войны.

Войны тогда на Донбассе еще не было, но на самом деле мы понимали, что если происходит "референдум", если происходит захват Крыма Россией, то война будет. Собственно, что потом и случилось. Это был антивоенный митинг, я пришла в желтом пальто, в голубом свитере, это не только национальные цвета Швеции, но еще и Украины.

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Очень анекдотичный был случай, потому что ко мне подошел омоновец и сказал: "Вам нельзя здесь находиться". Я сказала: "Почему? Я снимаю, я буду описывать то, что здесь происходит и делать свою работу". "Вы в желтом пальто". Я говорю: "Ну и что, вы меня за пальто арестуете?". Тогда я распахнула пальто и сказала: "Ну, это вы мой голубой свитер еще не видели". Он сказал: "Теперь вас придется забрать".

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Быть арестованной за желтое пальто и голубой свитер – это, конечно, верх абсурда, но очень иллюстрирует то, что сегодня происходит в России.

Бессрочный пикет начался в дни, когда Олег Сенцов объявил голодовку. Я тогда была в Швеции и не могла участвовать. Через тот же фейсбук следила за пикетчиками и завидовала, что они выходят, и казалось, что это что-то сможет изменить, люди выходят за то, чтобы Олега Сенцова выпустили, чтобы обменяли всех украинских захваченных пленных.

Это было требование Сенцова, когда он объявлял голодовку. Он объявлял голодовку не за себя. И вот этот обмен всех на всех – это как раз был главный посыл этой акции. Я вернулась из Швеции, пикет продолжается, обмена не произошло, я снова уехала в Швецию, пикеты продолжаются, но люди, которые в них участвуют – очень упрямые, очень воодушевленные и замечательные люди, которые верят, что это что-то изменит, и будут стоять до конца – до обмена всех на всех.

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Люди выходят постоянно, каждый день. В будни у Администрации Президента, в выходные дни в разных местах – на Арбате, на Манежной площади, там, где больше всего людей может увидеть этот плакат. Плакаты меняются, есть плакат за свободу украинским морякам, против войны с Украиной, обмен всех на всех, плакат о россиянах, которых попросили Путина обменять.

Но наше государство делает вид, что никаких россиян не было, и проблем нет. Интересно, что реакция прохожих всегда очень разная, в зависимости от плаката.

Естественно, плакат "Свободу украинским морякам" вызывает очень часто агрессивную реакцию от всяких неадекватных людей, которые кричат: "Да пусть их там вообще убьют в тюрьме! Зачем они пришли сами?! Они напали! Они нарушили закон" и т.д. Но есть очень много людей, которые поддерживают.

Для меня мой личный опыт – это плакат против репрессий против крымских татар, который вызывает самую агрессивную реакцию от россиян. Это очень грустно, потому что очень многие, когда видят "крымские татары" - первое, что они кричат: "Они предатели! Они сотрудничали с Гитлером". И когда им объясняешь – послушайте, сейчас 2019 год, репрессии против крымских татар – это вообще никакого отношения не имеет, это даже не обсуждая, что произошло. Почему в 2019 году мы еще обсуждаем Вторую мировую войну?

Конечно, во многом плакат наш провокационный, потому что мы сравниваем депортацию крымских татар в 1940-е годы с тем, что происходит сегодня. Но вот именно к крымским татарам почему-то мои сограждане не готовы сочувствовать в первую очередь.

Больше всего – обмен всех на всех, очень много положительной реакции. Для меня это важный опыт, потому что я тоже во многом считала, что люди в России либо равнодушны к этой теме, либо настроены государственной пропагандой против Украины настолько, что не могут уже сочувствовать никому. Но нет, когда я стою с этим плакатом, я получаю очень много спасибо, очень многие люди говорят: "Мы тоже за, мы тоже с вами".

И во многом для меня это очень важно – стоя на улице, видеть, что люди в России не все так плохи, как я сама думала раньше.

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