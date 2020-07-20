Еліта в Росії отримала вакцину від COVID-19 ще в квітні, – Bloomberg

У російської еліти доступ до вакцини від COVID-19 був ще в квітні 2020-го, пише Bloomberg.

У Росії декілька сотень осіб під час закритої програми отримали вакцину від нового типу коронавірусу ще в квітні 2020-го. Серед них – топменеджери, держслужбовці та бізнесмени.

Участь у вакцинації була безкоштовною, але деякі відмовлялися від неї. Це стверджує агентство Bloomberg, посилаючись на учасників програми, які попросили про анонімність.

Зокрема, один зі співрозмовників видання стверджує, що експеримент вирішили не афішувати, щоб уникнути напливу потенційних охочих убезпечити себе від коронавірусної інфекції. Зокрема, джерелу відомо про декілька десятків вакцинованих.

Серед тих, хто отримали вакцину, були топменеджери UC Rusal. Щеплення пропонували зробити і представникам "ФосАгро": там пропозицію нібито ще розглядають. Водночас обидві компанії відмовилися коментувати інформацію агентству.

"Досі не цілком зрозуміло, за яким принципом розподілялася вакцина. Участь у програмі була безкоштовною, а щеплені підписували папери, що знають про можливі ризики. Опитані ж бізнесмени розповіли, що по-різному перенесли наслідки вакцинації. У деяких підвищувалася температура і боліли м'язи, а один топменеджер не помітив жодних побічних ефектів", – пише Bloomberg.

За його даними, ті, хто відмовилися від участі в програмі, говорили, що спершу вакцину потрібно протестувати на добровольцях. Один із бізнесменів нібито відмовився тому, що лікар пояснив йому, що знадобиться рік, щоб усвідомити наслідки вакцини для організму.

Зазначимо, що офіційно випробування вакцини від коронавірусу на людях почалися в середині червня. Перша група, якій її ввели, складалася з 18 осіб. Другій групі препарат ввели через декілька днів після того, як результати перших клінічних випробувань дозволили продовжити дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецслужби Росії намагалися викрасти міжнародні дослідження та розробки вакцини від COVID-19 із метою подальшого отримання прибутку, заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.