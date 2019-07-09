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Олена Риковцева
Олена Риковцева
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Малахов же не д*бил, почему тогда пошел на такую подставу?

10.8т Читати матеріал російською

– Все, что мы хотели, это сделать праздник улыбок и счастья!

Это по телеку с ночи и до утра крутят страстное обращение российского ведущего Андрея Малахова к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он просит его защитить украинских журналистов, которые согласились строить телемост между Украиной и Россией совместно с ВГТРК. Защитить их самих, их семьи от угроз расправы. Какой ужас. Они хотели доставить людям удовольствие. А им угрозы. Что за страна.

Андрей Малахов на самом деле совсем не производит впечатление дебила. По-хорошему он должен понимать, что сам, своими руками, еще на этапе замысла этого шоу, подставил "украинских коллег" под дикое возмущение общественности и да, возможно что и под угрозы. Он не мог не знать, что у Ньюсвана совсем непростая история существования в стране, которая стала жертвой российской агрессии.

А непростая ровно потому, что теневой хозяин канала по фамилии Медведчук вовсе не считает Россию агрессором. Ну и соответственно политика канала. Подбор гостей, риторика, безразмерное царствование в эфире собственно Медведчука и тусовки. Нет, Ньюсван никак там не жил в обстановке зрительского обожания.

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Надо поговорить с Россией? Да пошли вы в ж*пу!

И теперь еще это. Ну дальше некуда. Телемост с ВГТРК, каналы которой запрещены в эфирном пространстве Украины. С ВГТРК, которая внесла и вносит может быть самый крупный вклад в разжигание ненависти к Украине, ненависти в самой Украине, это же неоценимый вклад по разжиганию конфликта на самых первых этапах был сделан, это запугивание и натравливание Крыма и Донбасса - это же дело рук коллег Андрея Малахова. С которыми теперь решили посотрудничать "украинские журналисты". И он думал, их там после этого будут гладить по головке? И в пятницу вся страна усядется у телевизоров и будет с умилением смотреть этот "телемост"? И он в самом деле верит, что это был бы такой счастливый праздник "улыбок и счастья" от прямого контакта с насильником? Он дебил? Он не дебил. Он отлично понимал, чем закончится эта провокация. Для тех "украинских журналистов", которым он так сочувствует. И теперь попросту участвует в ее развитии. Это же второй этап. Сначала разжечь, потом собирать урожай. Все видите, какие они сволочи?! Классика жанра.

При этом он заявляет: "Я далек от политики!" О, она давно пришла за тобой в лице компании ВГТРК, управляемой Кремлем. Привет, Андрей.

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Автор
Олена Риковцева Олена Риковцева
Теми
Телеміст із Росією російська пропаганда Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Андрій Малахов Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Елены Рыковцевой
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