Центр России - это Украина?

Предполагаемый опрос украинцев на улицах украинских городов (скажем, до начала войны, так реальнее будет).

Киев.

- кого бы вы хотели в президенты России?

- да мне какое до них дело?

Харьков.

- а вы что думаете по поводу российского закона №..., принятого вчера?

- что?.. Да плевать на них, мне что - заняться больше нечем?

Львов.

- як вважаєте, росiянам потрiбно пiдтримувати Навального?

- де росiяни, а де я))). Ви б ще про пiнгвiнiв мене запитали. Нащо менi та країна третього свiту?..

Полтава.

- что бы вы посоветовали россиянам в этот день, когда им нужно проявить себя сознательными гражданами своей страны?

- ох, та йдiть лiсом зi своїми росiянами. Чхати на них!..

Ну и так далее. Напротив, в России без украинского вопроса не проходит ни часа информационного эфира. Они - наши фанаты. Думают о нас, пытаются быть похожими на нас, ну и похоже - зависят от нас. В то время, как каждый российский закон для Украины проходит незаметно, то каждый украинский для россиян - задевает их за живое.

Буду предельно корректна. Всегда лучший выбор - это жить своим умом. Заниматься своими делами. Копаться в своем белье. Не стараться жить чужой жизнью - а начать жить своей. А иначе жаль таких зависимых и ранимых соседей.

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