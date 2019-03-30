Привет, Воронеж! Весна пришла, потепление. У вас там все хорошо? И заботы у вас как у "нормальных людей", наверное? Не то что у нас, х*хлов. У нас тут с одной стороны покалеченные судьбы. С другой - похороны. С третьей - волны мобилизации. С четвертой - как-то не допустить дефолта. Нет, мы не балуемся. И не бесимся от "нечего делать". Просто это ВАШИ нас обстреливают.

А Самара как? Все у вас в порядке, дорогие соседи? Ваши курсанты к нам тренироваться приезжают. Малые еще, казалось бы - ну что плохого мы им могли сделать? Но им так просто оказалось взять в руки оружие. Не за деньги - что можно было бы еще понять. Ваши курсанты на нас, украинцах, отрабатывают навыки и сдают зачеты по стрельбе. Дорогая Самара, ты не представляешь - там, куда ВАШИ стреляют, живут наши старики и наши дети. Раньше я бы сказала, что они такие же как вы. Не лучше, не хуже. Такие же ноги и руки. Как оказалось - не такие. Никто же не аннексировал Ростов?

Новини Россия готовится ввести войска на Донбасс

Краснодар, солнечный край, ты про войну вообще ничего не знаешь. Тебе выгодно сейчас возить продукцию в Крым, ведь крымских производителей вы вытесняете, даже когда вода была - вы поперли свои помидоры и все остальное на оккупированный полуостров. И что местные "загибаются" - это же так мелко, правда, Краснодар? Вы же не для блага местных полуостров аннексировали? Знакомая рассказывает - родители ее там остались. Магазин держат. На вопрос "как бизнес" отвечает "как раньше. Но только потому, что они одни на побережье остались. Конкуренты закрылись. Родителям просто повезло."

Привет, Чита! Привет, Улан-Уде! Вот где в России кладезь защитников! Вы там в следующий раз научите их воевать, что ли. Или попросите их закрыть рот и не светиться в ютубе. Донбасс - как на ладони сейчас. Мы ВАШИХ там видим, и про них знаем. Более того - мы их домой отправляем оптом, грузом-200. Может, если бы ВАШИ вели себя сдержаннее - пожили бы дольше. Посмотрели бы, поучились работать. Наверное, поездка в Украину для них - это как в Европу, ничего лучшего они в своей жизни не видели и уже не увидят. Конечно, где Чита - а где Донецк ДО оккупации...

Чуть не забыла, самая добрая в мире столица Москва. Ты, как любая женщина, со стороны себя не видишь. ВАШИ - неимоверно наглые, как вши. Думают, что могут скакать где вздумается, но лучше бы вам оставаться на своей собаке. Не надо ВАШИМ вшам лезть в нашу страну, в наши головы и наши выборы. Мы конечно люди не такие "столичные", но более чистоплотные, как показала жизнь.

И когда к вам приезжают украинцы на гастроли или в ток-шоу поучаствовать - не обольщайтесь. Это не наши. Это ВАШИ к вам едут. Подобное к подобному.

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