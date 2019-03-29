Когда нацисты убивали евреев, они также грабили их дома. Забирали ценные вещи, предметы искусства. Самих евреев унижали, пытали, калечили.

Когда россияне забрали Крым - они забрали наше имущество. Они запретили наш флаг и наш язык. На Донбассе нам вспарывали животы за то, что мы украинцы. Нас выжигают Градами и уничтожают все, что о нас напоминает.

Мне не стыдно за наших. Мы не забирали чужое. Мы не шли на Кубань. Мы не запрещали ни язык, ни культуру. Мы не унижали россиян. Мне не стыдно...

Стыдно должно быть кое кому. Потому что разницы между ними и между фашистами нет никакой. И те, и другие уничтожают чужой народ. И те, и другие бессовестно грабят чужие дома. А в нашем случае - и заводы, и банки, и магазины, и музеи. И те, и другие - преступники, и не могут быть никем иным. Система и стиль жизни не позволит им быть другими.

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Я не верю в Россию. Она обречена и давно. И нечего обижаться.

Афганистан.

Чечня.

Молдова.

Грузия.

Сирия.

Украина...

Путин до гроба, а потом путин очередной.

Страна без будущего, которая так кричит о том, что она может быть европейской, и с ней можно вести дела - а поступки ее говорят о другом. И ничего, кроме фашизма, я в ней не вижу. Ни Пушкина, ни Лермонтова. Все они перечеркнуты войнами, убийствами и ложью. Все ценное и хорошее похоронено под тысячами убитых. Под грудами разрушенных домов. Под пылью на сирийских детях. Это все, чем может "гордиться" Россия.

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P.S. Посмотрела только что фильм "Женщина в золотом". Это название картины австрийского художника - еврея, чья семья была убита и ограблена фашистами в Вене. Единственная наследница нашла убежище в США и смогла отсудить у австрийского правительства то, что у нее отняли. И я задумалась - так чем же они отличаются? Кто от кого - понятно. Ведь если взять Крым - то там наше культурное наследие и плоды нашей работы. Если взять Донбасс - то он наш, мы его создали, мы его дотировали и мы его развивали. Только я уверена, что с репарациями будет слишком туго. Не признают и не покаются.

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