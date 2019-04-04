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"Екстремальна ситуація!" Охлобистін занепокоївся за життя Зеленського

1.6тЧитати матеріал російською

Скандальний російський актор Іван Охлобистін заявив про свою підтримку українському шоумену, кандидату в президенти Володимиру Зеленському в екстремальній ситуації.

Водночас росіянин підкреслив, що не спілкувався із Зеленським після Майдану, передає "РИА Новости".

"Після Майдану ми не спілкувалися, це було б просто непристойно, і зовсім непристойно після поїздок Зеленського в зону АТО. Але якщо трапиться екстремальна ситуація, якщо щось буде загрожувати його життю, все негативне забудеться, залишиться бажання врятувати колезі життя – воно безцінне, а ми за свою історію стільки втратили людських життів", – розповів Охлобистін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Іван ОхлобистінВолодимир Зеленський
Місце
Росія
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