"Екстремальна ситуація!" Охлобистін занепокоївся за життя Зеленського

Скандальний російський актор Іван Охлобистін заявив про свою підтримку українському шоумену, кандидату в президенти Володимиру Зеленському в екстремальній ситуації.

Водночас росіянин підкреслив, що не спілкувався із Зеленським після Майдану, передає "РИА Новости".

"Після Майдану ми не спілкувалися, це було б просто непристойно, і зовсім непристойно після поїздок Зеленського в зону АТО. Але якщо трапиться екстремальна ситуація, якщо щось буде загрожувати його життю, все негативне забудеться, залишиться бажання врятувати колезі життя – воно безцінне, а ми за свою історію стільки втратили людських життів", – розповів Охлобистін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандально відомі російські актори Іван Охлобистін і Михайло Пореченков записали провокаційне відео, яким підтримали шоумена, кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Пізніше Охлобистін пояснив відео на підтримку Зеленського.

Зеленський назвав "ідіотами" російських акторів Охлобистіна і Пореченкова, які недавно записали провокаційне відео на його підтримку.

Охлобистін несподівано відповів Зеленському на "ідіота".

Слідом за Пореченковим та Охлобистіним ще один скандальний росіянин підтримав Зеленського.

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