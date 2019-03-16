На Кримському мосту відбулася екстремальна НП: опубліковано відео

У Росії молодий хлопець заліз на самий верх арки Кримського моста (висячий міст через Москву-ріку на трасі Садового кільця).

За даними місцевих ЗМІ, екстремал вибрався на висоту п'ятиповерхового будинку. На місце НП приїжджали лікарі і чотири наряди рятувальників.

Незабаром хлопця зняли рятувальники і передали медикам. Він не пояснив, навіщо вирішив забратися на арку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві з Кримського моста зістрибнув палаючий хлопець.

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