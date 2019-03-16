|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

На Кримському мосту відбулася екстремальна НП: опубліковано відео

1.6тЧитати матеріал російською

У Росії молодий хлопець заліз на самий верх арки Кримського моста (висячий міст через Москву-ріку на трасі Садового кільця).

За даними місцевих ЗМІ, екстремал вибрався на висоту п'ятиповерхового будинку. На місце НП приїжджали лікарі і чотири наряди рятувальників.

Незабаром хлопця зняли рятувальники і передали медикам. Він не пояснив, навіщо вирішив забратися на арку.

Новини
У Києві з Рибальського моста стрибнув чоловік

На Кримському мосту відбулася екстремальна НП: опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві з Кримського моста зістрибнув палаючий хлопець.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки