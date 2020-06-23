Ексрозвідник КДБ розповів про план Росії "скинути баласт у вигляді Путіна": названо прізвища бунтівників

У Росії серед суспільства сформувалася настільки критична негативна маса щодо ситуації в країні, що єдиним її порятунком може стати тільки "скидання баласту", яким є президент Володимир Путін.

Бунт проти російського лідера нібито готують його друзі. Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив колишній розвідник КДБ, однокурсник глави РФ Юрій Швець.

"Цим баластом може бути тільки Путін. Тому що удар по російській економіці буде страшний в результаті тих подій, які зараз відбуваються", – зазначив ексрозвідник.

За його словами, в умовах санкцій впоратися з "цим страшним ударом" Росії буде практично неможливо. Водночас, додав він, самі санкції з РФ, поки там у владі Путін, ніхто не зніме.

"У мене таке враження, що план полягає в тому, щоб скинути цей баласт у вигляді Путіна і спробувати відкрити нову сторінку в російсько-американських відносинах. Власне кажучи, те ж саме, що зробила радянсько-російська еліта, восени 91-го – практично негайно після провалу серпневого путчу ГКЧП", – розповів Швець.

Він також назвав прізвища головних ворогів російського лідера. На його думку, бунт проти Путіна "можуть очолити його найближчі друзі" – це секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев і директор ФСБ РФ Олександр Бортніков.

"Вони замазані кров'ю разом із ним і, мабуть, спробують відмитися", – підсумував ексрозвідник КДБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Росії Володимир Путін заявив, що, можливо, буде балотуватися в президенти на новий термін, якщо уряд ухвалить відповідну поправку до конституції.