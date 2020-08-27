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Ексрозвідник КДБ назвав двох можливих наступників Путіна

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Новини Росії
4,7 т.
Юрій Швець та Володимир Путін

Юрій Швець назвав наступників Володимира Путіна.

Наступниками президента РФ Володимира Путіна нібито можуть стати секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев або заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Гордон" висловив колишній розвідник КДБ, однокурсник президента Росії Юрій Швець. Він сказав, що абсолютно впевнений у тому, що Патрушев "просто рветься" до влади.

На зауваження журналіста Дмитра Гордона про те, що чиновник уже у віці, Швець відповів: "Ну, він напевно вважає, що огірочок. За, так би мовити, інтелектуальними здібностями і взагалі".

"Хоча для того, щоб зрозуміти, хто такий пан Патрушев, досить подивитися на його фотографію. Я абсолютно впевнений.

Тобто теорію Чезаре Ломброза ще ніхто не відміняв. У кінці XIX століття був такий психіатр і криміналіст в Італії, який говорив, що за обличчям і різними частинами обличчя можна не тільки визначити, чи буде людина злочинцем чи ні, але і те, який злочин вона здійснить. І що найсмішніше – під час Муссоліні ця теорія застосовувалася на практиці. Ще більш смішне – відтоді маса дослідників намагалася довести або спростувати. На сьогодні вважається, що стосовно чоловіків десь приблизно на 90% теорія Ломброза працює. Вона повністю провалюється, коли йдеться про жінок", – сказав колишній розвідник.

Він додав, що для багатьох "змовників" транзит влади від Путіна до наступника представляється можливістю "скинути весь багаж" Росії, який тягне країну на дно, – зокрема, санкції Заходу.

"Тому що зрозуміло: поки Путін у Кремлі, санкції будуть – і все, у Росії жодної перспективи немає", – зазначив Швець. На його думку, якщо при владі залишиться Патрушев, то в цьому контексті нічого не зміниться.

"Другий потенційний [наступник] – непотоплюваний Дмитро Анатолійович Медведєв. Йому природою дано колосальну перевагу перед будь-яким іншим суперником. По-перше, він ростом нижчий від Путіна. Я не жартую. Це дуже серйозно. Це серйозний, реальний критерій відбору. Друге: він довів, що об нього можна витирати ноги публічно, і він ніколи не відповість. Розумієте? Тобто як плюшевий ведмедик: взяв, витер ноги – і викинув. Мишко втерся – і всі справи", – сказав колишній розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юрій Швець заявив, що Володимира Путіна нібито намагаються "злити" й усунути від влади люди з його найближчого оточення – силового блоку РФ.

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