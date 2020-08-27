Ексрозвідник КДБ назвав двох можливих наступників Путіна

Наступниками президента РФ Володимира Путіна нібито можуть стати секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев або заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Гордон" висловив колишній розвідник КДБ, однокурсник президента Росії Юрій Швець. Він сказав, що абсолютно впевнений у тому, що Патрушев "просто рветься" до влади.

На зауваження журналіста Дмитра Гордона про те, що чиновник уже у віці, Швець відповів: "Ну, він напевно вважає, що огірочок. За, так би мовити, інтелектуальними здібностями і взагалі".

"Хоча для того, щоб зрозуміти, хто такий пан Патрушев, досить подивитися на його фотографію. Я абсолютно впевнений.

Тобто теорію Чезаре Ломброза ще ніхто не відміняв. У кінці XIX століття був такий психіатр і криміналіст в Італії, який говорив, що за обличчям і різними частинами обличчя можна не тільки визначити, чи буде людина злочинцем чи ні, але і те, який злочин вона здійснить. І що найсмішніше – під час Муссоліні ця теорія застосовувалася на практиці. Ще більш смішне – відтоді маса дослідників намагалася довести або спростувати. На сьогодні вважається, що стосовно чоловіків десь приблизно на 90% теорія Ломброза працює. Вона повністю провалюється, коли йдеться про жінок", – сказав колишній розвідник.

Він додав, що для багатьох "змовників" транзит влади від Путіна до наступника представляється можливістю "скинути весь багаж" Росії, який тягне країну на дно, – зокрема, санкції Заходу.

"Тому що зрозуміло: поки Путін у Кремлі, санкції будуть – і все, у Росії жодної перспективи немає", – зазначив Швець. На його думку, якщо при владі залишиться Патрушев, то в цьому контексті нічого не зміниться.

"Другий потенційний [наступник] – непотоплюваний Дмитро Анатолійович Медведєв. Йому природою дано колосальну перевагу перед будь-яким іншим суперником. По-перше, він ростом нижчий від Путіна. Я не жартую. Це дуже серйозно. Це серйозний, реальний критерій відбору. Друге: він довів, що об нього можна витирати ноги публічно, і він ніколи не відповість. Розумієте? Тобто як плюшевий ведмедик: взяв, витер ноги – і викинув. Мишко втерся – і всі справи", – сказав колишній розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юрій Швець заявив, що Володимира Путіна нібито намагаються "злити" й усунути від влади люди з його найближчого оточення – силового блоку РФ.

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